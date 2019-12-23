2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
Hoitava ionisoiva toiminto
Joustavat keraamiset levyt
Tunnistin analysoi hiuksiasi 30 kertaa sekunnissa ja säilyttää hiustesi luonnollisen kosteuden muuntamalla lämpötilan sopivaksi.
Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Joustavat levyt liikkuvat hiuksiin kohdistuvan paineen mukaan ja vähentävät näin hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten katkeilua.
4.3
5:stä
127
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Disa A
23/12/2019
Sverige
Utmärkt Bra
Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.
Edut
Allt är bra
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Emci
13/04/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Grym plattång
Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång
ZebraThree
30/01/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Amazing product
A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener