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  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
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  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
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  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus

Tuotanto lopetettu

MoistureProtectSuoristin

HP8372/00

4.3
| (127) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
Muotoile hiuksia vahingoittamatta niitä! Moisture Protect -suoristimessa on sisäänrakennettu tunnistin, joka mittaa hiusten kosteuden peräti 30 kertaa sekunnissa ja muuntaa lämpötilaa jatkuvasti, jotta se ei vahingoittaisi hiuksia. Innovatiivinen toiminto säilyttää hiusten luonnollisen kosteuden muotoilun aikana.
Näytä kaikki edut

Terveet ja kiiltävät hiukset!

Säilytä hiusten luonnollinen kosteus

  • Säilytä hiusten luonnollinen kosteus

  • Hoitava ionisoiva toiminto

  • Joustavat keraamiset levyt

Täydellinen suoja hiusten kosteustasapainolle innovatiivisen tunnistimen avulla

Täydellinen suoja hiusten kosteustasapainolle innovatiivisen tunnistimen avulla

Tunnistin analysoi hiuksiasi 30 kertaa sekunnissa ja säilyttää hiustesi luonnollisen kosteuden muuntamalla lämpötilan sopivaksi.

Ehkäisee sähköisyyttä ja tekee hiuksista sileät ja tasaiset

Ehkäisee sähköisyyttä ja tekee hiuksista sileät ja tasaiset

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Hiuksiin kohdistuu vähemmän puristusta ja katkeilun riski vähenee

Hiuksiin kohdistuu vähemmän puristusta ja katkeilun riski vähenee

Joustavat levyt liikkuvat hiuksiin kohdistuvan paineen mukaan ja vähentävät näin hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten katkeilua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

127

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

23/12/2019

Sverige

Sverige

Utmärkt Bra

Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.

Edut

Allt är bra

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång

13/04/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Grym plattång

Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/00 Plattång

30/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Amazing product

A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

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