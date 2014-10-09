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11
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Päivät
20
h
Tunnit
59
m
Minuutit
10
s
Sekunnit
Tuotanto lopetettu
Kiharra huolellisesti
Eloisat ja ilmavat kiharat ja korkkiruuvit antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen. Saat sen helposti uudella CurlCeramic-kihartimella, jossa on suojaava keraaminen pinnoite
16 mm:n kiharrinosa
190 °C:n lämpötila
Keraaminen pinnoite
16 mm:n kiharrinosan avulla voit luoda eloisat kiharat ja korkkiruuvit, jotka antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen.
Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja kiiltäville hiuksille.
190 °C:n lämpötila takaa optimaaliset tulokset ja on hellävaraisempi hiuksille.
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5.0
5:stä
8
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab
Tony6699
17/06/2014
Italia
Prodotto eccellente
Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Arricciacapelli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Arricciacapelli
Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab