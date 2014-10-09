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Tuotanto lopetettu

Kiharrin

HP8602/00

5

| (8) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kiharra huolellisesti

Eloisat ja ilmavat kiharat ja korkkiruuvit antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen. Saat sen helposti uudella CurlCeramic-kihartimella, jossa on suojaava keraaminen pinnoite

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Keraamisesti pinnoitettu kiharrin

Kiharra huolellisesti

  • 16 mm:n kiharrinosa

  • 190 °C:n lämpötila

  • Keraaminen pinnoite

16 mm kiharrinosalla luot eloisat ja ilmavat kiharat

16 mm kiharrinosalla luot eloisat ja ilmavat kiharat

16 mm:n kiharrinosan avulla voit luoda eloisat kiharat ja korkkiruuvit, jotka antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen.

Suojaava keraaminen pinnoite

Suojaava keraaminen pinnoite

Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja kiiltäville hiuksille.

Täydelliset muotoilutulokset 190 °C:n lämpötilalla

Täydelliset muotoilutulokset 190 °C:n lämpötilalla

190 °C:n lämpötila takaa optimaaliset tulokset ja on hellävaraisempi hiuksille.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

8

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab

17/06/2014

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Arricciacapelli

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Arricciacapelli

29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8602/00 Lockenstab

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