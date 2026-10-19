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Tuotanto lopetettu
HP8605/00
Luonnolliset kiharat hellävaraisesti
Haluatko helppohoitoiset ja luonnollisen näköiset kiharat vahingoittamatta hiuksiasi tai tekemättä niitä kuiviksi? CurlControl-kihartimella saat luonnolliset kiharat. Siinä on 25 mm:n kiharrinosa, jossa on suojaava keraaminen pinnoite ja hiustyypin mukaan säädettävä lämpötila
25 mm:n kiharrinosa
130–200 °C:n lämpötila
Keraaminen pinnoite
Kiharrinosan halkaisija on 25 mm, minkä ansiosta saat vaivattomasti trendikkäät kiharat, jotka näyttävät luonnollisilta ja ilmavilta.
Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja kiiltäville hiuksille.
Säätöpyörässä on 8 lämpötila-asetusta (130–200°C), minkä ansiosta voit valita omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan
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