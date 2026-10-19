Luonnolliset kiharat hellävaraisesti

Haluatko helppohoitoiset ja luonnollisen näköiset kiharat vahingoittamatta hiuksiasi tai tekemättä niitä kuiviksi? CurlControl-kihartimella saat luonnolliset kiharat. Siinä on 25 mm:n kiharrinosa, jossa on suojaava keraaminen pinnoite ja hiustyypin mukaan säädettävä lämpötila