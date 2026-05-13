Runsautta ja kiiltoa pitkille hiuksille

Kuumennettavalla Philips ProCare -muotoiluharjalla saat hiuksiisi pehmeitä laineita nopeasti ja hellävaraisesti. 45 millimetrin muotoiluosa takaa kestävän lopputuloksen, ja sisään vedettävien harjasten ansiosta saat täydellisen tyylin nopeasti.