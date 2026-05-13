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Tuotanto lopetettu

Kuumennettava ProCare-muotoiluharja

HP8634/00

4.4

| (49) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Runsautta ja kiiltoa pitkille hiuksille

Kuumennettavalla Philips ProCare -muotoiluharjalla saat hiuksiisi pehmeitä laineita nopeasti ja hellävaraisesti. 45 millimetrin muotoiluosa takaa kestävän lopputuloksen, ja sisään vedettävien harjasten ansiosta saat täydellisen tyylin nopeasti.

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Runsautta ja kiiltoa pitkille hiuksille

  • Sisään vedettävät harjakset (45 mm)

  • Keraaminen turmaliinipinnoite

  • 160 °C:n ja 190 °C:n lämpötilat

  • Ionic Care

Sisään vedettävien harjasten ansiosta hiukset vapautuvat nopeasti ja helposti

Sisään vedettävien harjasten ansiosta hiukset vapautuvat nopeasti ja helposti

Ainutlaatuisilla sisään vedettävillä harjaksilla muotoilet hiukset nopeasti ja turvallisesti. Kun olet kiertänyt hiukset harjan ympärille voit vetää harjakset sisään kääntämällä viileää kärkeä. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansioista hiukset vapautuvat turvallisesti ja kiharan muoto säilyy täydellisenä.

Ionisoivalla käsittelyllä ja turmaliinipinnoitteella kiiltävät hiukset

Ionisoivalla käsittelyllä ja turmaliinipinnoitteella kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

2 lämpötila-asetusta muotoiluun eri hiustyypeille

Valitse muotoiluun 160 tai 190 asteen lämpötila-asetus, ja varmista pitkäkestoinen lopputulos hiuksia vahingoittamatta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

49

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

1

13/05/2026

France

France

Excellent produit

Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !

Edut

Excellent

Haitat

Il n’y en a plus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Käyttöpäivä 2019-04-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Käyttöpäivä 2019-04-13

09/08/2016

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkte Empfehlung

Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

31/05/2016

France

France

Mon meilleur accessoire de coiffure

J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

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