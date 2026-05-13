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Tuotanto lopetettu
Runsautta ja kiiltoa pitkille hiuksille
Kuumennettavalla Philips ProCare -muotoiluharjalla saat hiuksiisi pehmeitä laineita nopeasti ja hellävaraisesti. 45 millimetrin muotoiluosa takaa kestävän lopputuloksen, ja sisään vedettävien harjasten ansiosta saat täydellisen tyylin nopeasti.
Sisään vedettävät harjakset (45 mm)
Keraaminen turmaliinipinnoite
160 °C:n ja 190 °C:n lämpötilat
Ionic Care
Ainutlaatuisilla sisään vedettävillä harjaksilla muotoilet hiukset nopeasti ja turvallisesti. Kun olet kiertänyt hiukset harjan ympärille voit vetää harjakset sisään kääntämällä viileää kärkeä. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansioista hiukset vapautuvat turvallisesti ja kiharan muoto säilyy täydellisenä.
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Valitse muotoiluun 160 tai 190 asteen lämpötila-asetus, ja varmista pitkäkestoinen lopputulos hiuksia vahingoittamatta.
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4.4
5:stä
49
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Nathou26
13/05/2026
France
Excellent produit
Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !
Edut
Excellent
Haitat
Il n’y en a plus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Käyttöpäivä 2019-04-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Käyttöpäivä 2019-04-13
stmj
09/08/2016
Deutschland
Uneingeschränkte Empfehlung
Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Katele81
31/05/2016
France
Mon meilleur accessoire de coiffure
J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare