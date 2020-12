Suoristin: keraamiset levyt liukuvat hyvin ja tekevät hiuksista kiiltävät

Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. Suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.