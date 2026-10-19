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Tuotanto lopetettu

Ilmakiharrin

HP8650/00

Luo tyylejä huolellisesti

Miltä haluat näyttää tänään? Salon Airstylist -kihartimessa on kolme monipuolista muotoiluosaa ja 650 W:n teho, joten voit vapauttaa luovuutesi.

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Luo oma tyylisi Salon Airstylistilla

Luo tyylejä huolellisesti

  • 3 muotoiluosaa

  • 3 lämpötilaa

650 W ja kauniit tulokset

650 W ja kauniit tulokset

Tämän ilmakihartimen pienitehoisella 650 W:n lämmittimellä voit muotoilla ja kuivata hiuksia hellästi mutta tehokkaasti.

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Kompakti ja ergonominen hiustenmuotoilija on muotoiltu modernisti. Kevyt ja helposti käsiteltävä muotoilija mahtuu säilytykseen lähes mihin tahansa.

Kolme joustavaa asetusta parantavat hallintaa

Kolme joustavaa asetusta parantavat hallintaa

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

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