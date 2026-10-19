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Tuotanto lopetettu
HP8650/00
Luo tyylejä huolellisesti
Miltä haluat näyttää tänään? Salon Airstylist -kihartimessa on kolme monipuolista muotoiluosaa ja 650 W:n teho, joten voit vapauttaa luovuutesi.
3 muotoiluosaa
3 lämpötilaa
Tämän ilmakihartimen pienitehoisella 650 W:n lämmittimellä voit muotoilla ja kuivata hiuksia hellästi mutta tehokkaasti.
Kompakti ja ergonominen hiustenmuotoilija on muotoiltu modernisti. Kevyt ja helposti käsiteltävä muotoilija mahtuu säilytykseen lähes mihin tahansa.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
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