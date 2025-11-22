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  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
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  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely

Tuotanto lopetettu

AdvancedAir Styler

HP8656/00

3.7
| (143) Arviot
Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
Philips Air Styler Advanced -muotoilulaitteella luot hiustyylejä helposti päivittäin. Lämmin ilma leviää harjasta tasaisesti kaikkialle hiuksiisi samalla, kun ionikäsittely tekee niistä kiiltävät.
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Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely

  • 5 muotoiluosaa

  • Tasainen lämmön jakautuminen

  • Ionic Care

  • ThermoProtect-lämpötila

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia tehokkaasti ylikuumentumiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

5 lisäosaa

Air Styler -muotoilulaitteessa on 5 lisäosaa, joiden avulla voit luoda erilaisia tyylejä. Saat luonnollisen suorat hiukset, selkeät laineet tai lisää kuohkeutta hiusten tyveen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

143

Arviot

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Edut

viele praktische Funktionen

Haitat

nicht der leiseste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Edut

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Haitat

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

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