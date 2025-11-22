2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP8656/00
5 muotoiluosaa
Tasainen lämmön jakautuminen
Ionic Care
ThermoProtect-lämpötila
Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia tehokkaasti ylikuumentumiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.
Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Air Styler -muotoilulaitteessa on 5 lisäosaa, joiden avulla voit luoda erilaisia tyylejä. Saat luonnollisen suorat hiukset, selkeät laineet tai lisää kuohkeutta hiusten tyveen.
3.7
5:stä
143
Arviot
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Edut
viele praktische Funktionen
Haitat
nicht der leiseste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Baby85
25/07/2024
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Edut
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Haitat
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria