2 vuoden takuu
Erittäin tehokas moottori
Lämpösuojus varmistaa kosteuden
Ilmavirran nopeus jopa 170 km/h*
Mukana 2 kapeaa suutinta
Ammattitason hiustenkuivaimessa on tehokas vaihtovirtamoottori, joka saavuttaa jopa 170 km/h* nopeuden, joka on 50 % tavallista nopeampi**. Se on suunniteltu ammattimaisiin, tehokkaisiin tuloksiin.
Tämä 2300 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
4.4
5:stä
121
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Vera
13/07/2017
Sverige
Fantastisk hårfön!
Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra produkt
Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
JULVIA22
13/11/2015
United Kingdom
PRO HAIRDRYER FANTASTIC
iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Testattu 6 mm:n suuttimella, nopeusasetuksella 2 ja lämpöasetuksella 2
edeltävään HP4997-malliin verrattuna