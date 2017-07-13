Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita

Philips Pro -hiustenkuivain kuivattaa nopeasti ja tehokkaasti vahingoittamatta hiuksia. Innovatiivinen Style & Protect -toiminto ja infrapunalämpö suojelevat hiuksia ylikuumenemiselta. Lisäksi hiustenkuivain on erittäin tehokas ja kuivaa hiukset nopeasti. Vältyt siis turhalta hiusten rasittamiselta.