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  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
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  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
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  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
  • Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita

Prestige ProHiustenkuivain

HPS920/00

4.4
| (121) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita
Philips Pro -hiustenkuivain kuivattaa nopeasti ja tehokkaasti vahingoittamatta hiuksia. Innovatiivinen Style & Protect -toiminto ja infrapunalämpö suojelevat hiuksia ylikuumenemiselta. Lisäksi hiustenkuivain on erittäin tehokas ja kuivaa hiukset nopeasti. Vältyt siis turhalta hiusten rasittamiselta.
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Ammattitason lopputulos ja vähemmän vaurioita

  • Erittäin tehokas moottori

  • Lämpösuojus varmistaa kosteuden

  • Ilmavirran nopeus jopa 170 km/h*

  • Mukana 2 kapeaa suutinta

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Ammattitason hiustenkuivaimessa on tehokas vaihtovirtamoottori, joka saavuttaa jopa 170 km/h* nopeuden, joka on 50 % tavallista nopeampi**. Se on suunniteltu ammattimaisiin, tehokkaisiin tuloksiin.

2 300 W:n huipputehokas hiustenkuivain

2 300 W:n huipputehokas hiustenkuivain

Tämä 2300 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

121

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

13/07/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk hårfön!

Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

02/07/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra produkt

Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

13/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

PRO HAIRDRYER FANTASTIC

iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu 6 mm:n suuttimella, nopeusasetuksella 2 ja lämpöasetuksella 2

  2. edeltävään HP4997-malliin verrattuna