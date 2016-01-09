2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Keraaminen päällyste suojaa hiuksia
Valittavana suuret tai pienet kiharat
3 lämpö-/aika-asetusta
Takertumisenesto
Philips ProCare Auto Curler kiertää hiukset kuumennetun kiharrinosan ympärille ja luo upeat kiharat joka kerta.
Keraamisella titaanikiharrinosalla kiharrat hiuksesi nopeasti ja saat kiiltävän ja pehmeän lopputuloksen. Keraaminen titaanipinnoite johtaa lämpöä erinomaisesti, ja sen pinta luo täydelliset kiharat.
Kestävällä ammattitason harjattomalla moottorilla hiuksia voi kihartaa kaikkiin suuntiin. Saat tasalaatuiset kiharat pään vasemmalle ja oikealle puolelle ja symmetrisen lopputuloksen. Voit myös valita luonnollisemman lopputuloksen sekoittamalla kiharrussuuntia.
4.5
5:stä
153
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Karinknas
09/01/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
HÅLLER VAD DEN LOVAR
Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig
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Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
werka1516
17/05/2018
United Kingdom
Quick and easy!
Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Feffa
06/02/2021
Italia
Mai più senza
Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi
Edut
Una messa in piega da parrucchiere anche da casa
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica