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  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
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  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
  • Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat

Tuotanto lopetettu

ProCare Auto CurlerKihartaa hiukset

HPS940/00

4.5
| (153) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
Philips AutoCurler automaattikihartimella saat helposti ammattimaisen lopputuloksen. AutoCurlerin automaattisen kiharrustoiminnon avulla voit luoda käden käänteessä pieniä tai suuria kiharoita. AutoCurler kiertää, lämmittää ja kihartaa hiukset automaattisesti.
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Harjaton moottori ja keraaminen titaanipinnoite

Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat

  • Keraaminen päällyste suojaa hiuksia

  • Valittavana suuret tai pienet kiharat

  • 3 lämpö-/aika-asetusta

  • Takertumisenesto

Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat

Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat

Philips ProCare Auto Curler kiertää hiukset kuumennetun kiharrinosan ympärille ja luo upeat kiharat joka kerta.

Keraaminen titaanikiharrinosa

Keraaminen titaanikiharrinosa

Keraamisella titaanikiharrinosalla kiharrat hiuksesi nopeasti ja saat kiiltävän ja pehmeän lopputuloksen. Keraaminen titaanipinnoite johtaa lämpöä erinomaisesti, ja sen pinta luo täydelliset kiharat.

Ammattitason harjaton moottori

Ammattitason harjaton moottori

Kestävällä ammattitason harjattomalla moottorilla hiuksia voi kihartaa kaikkiin suuntiin. Saat tasalaatuiset kiharat pään vasemmalle ja oikealle puolelle ja symmetrisen lopputuloksen. Voit myös valita luonnollisemman lopputuloksen sekoittamalla kiharrussuuntia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

153

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

09/01/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

HÅLLER VAD DEN LOVAR

Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

06/02/2021

Italia

Italia

Mai più senza

Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi

Edut

Una messa in piega da parrucchiere anche da casa

Haitat

Nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.