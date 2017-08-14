2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Puhdistaa ja voitelee
Cool Breeze -tuoksu
Jet Clean -liuoksella suoritetun perusteellisen puhdistuksen jälkeen ajopäät tuoksuvat, näyttävät ja toimivat uusien kaltaisesti.
Puhdistuksen jälkeen Philips-sähköparranajokoneen ajopäät näyttävät ja tuoksuvat uusille – ja toimivat kuin uudet.
4.3
5:stä
64
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Kartsa
14/08/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva Philips puhdistusliuos
Partakone on puhdistuksen jälkeen kuin uusi. Suosittelen. Koneen ikä pitenee, käyttömukavuus paranee ja pidän myös tämän tuoksusta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos
S.Silversurfarn
14/03/2023
Sverige
Som ny
Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris
Edut
Rakapparat blir som ny luktar gott
Haitat
Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Mukkeberg
30/09/2012
Danmark
Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.
Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.
Arvioitu tuote: HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
Arvioitu tuote: HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning