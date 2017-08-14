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Tuotanto lopetettu

Jet Clean -puhdistusliuos

HQ200/50

4.3
| (64) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Aja puhtaasti
Puhdas parranajokone takaa erinomaisen ajotuloksen. Puhdista ajopäät perusteellisesti Philips Jet Clean -liuoksella HQ200/50 ja Jet Clean -järjestelmällä.
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Maksimaalinen suorituskyky

Aja puhtaasti

  • Puhdistaa ja voitelee

  • Cool Breeze -tuoksu

Takaa parhaan ajotuloksen

Jet Clean -järjestelmä puhdistaa ja voitelee ajopäät.

Perusteellinen puhdistus

Puhdistuksen jälkeen Philips-sähköparranajokoneen ajopäät näyttävät ja tuoksuvat uusille – ja toimivat kuin uudet.

Jättää ajopäihin raikkaan tuoksun

Raikas tuoksu säilyy ajopäässä, ja voit nauttia täydellisen raikkaasta ja puhtaasta parranajosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

64

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

2

14/08/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva Philips puhdistusliuos

Partakone on puhdistuksen jälkeen kuin uusi. Suosittelen. Koneen ikä pitenee, käyttömukavuus paranee ja pidän myös tämän tuoksusta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos

14/03/2023

Sverige

Sverige

Som ny

Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris

Edut

Rakapparat blir som ny luktar gott

Haitat

Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

30/09/2012

Danmark

Danmark

Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.

Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.

Arvioitu tuote: HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

Arvioitu tuote: HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

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