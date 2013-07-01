2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Aja tarkasti
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
Lift & Cut
3 teräyksikköä
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
4.2
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 Scherköpfe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ5/50 Scherköpfe