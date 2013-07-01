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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ5/50

4.2

| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Aja tarkasti

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

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Aja tarkasti

  • Lift & Cut

  • 3 teräyksikköä

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Microgroove tarkkaan parranajoon

Microgroove tarkkaan parranajoon

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 shaving heads

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 Scherköpfe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ5/50 Scherköpfe

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