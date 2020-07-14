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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ7120/16

3.8
| (17) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Miellyttävän tarkkaa
Parranajokoneessa on ainutlaatuinen Precision Cutting -järjestelmä. Huippuohuet ajopäät, joiden teräsäleikköjen kohdalla leikkaantuvat pitkät partakarvat ja teräaukkojen kohdalla lyhyt parransänki..
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Ajaa lyhyimmätkin karvat

Miellyttävän tarkkaa

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Nyt saat Philips-parranajokoneen tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

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Arviot

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3.8

5:stä

17

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Edut

Good value,

Haitat

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Edut

Close smooth shave

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 