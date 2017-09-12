2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AT&T Williams
Tämä ainutlaatuinen Formula 1 -parranajokonemalli on suunniteltu yhteistyössä AT&T Williams -tallin kanssa.
Ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
Ihoystävällinen muotoilu takaa pehmeän ihokosketuksen ja miellyttävän parranajon
4.2
5:stä
199
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
TapioT
12/09/2017
Suomi
Kestävä pestävä
Luja kone parranajoon. Kokemusta jo vuosia. Ajopäät vaatii joskus vaihdon, toki kestää pitkään. Laturin liitin johto kerran katkennut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver
BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver