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Tuotanto lopetettu

7000 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ7390/17

4.2
| (199) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Intohimona täydellisyys
"Elämäni on jatkuvaa kilpailua ja tarvitsen parhaan mahdollisen tiimin ympärilleni – mekaanikot töissä ja Philipsin parranajokone kotona. Näin saan lentävän lähdön jokaiseen päivään." Nico Rosberg, F1-kuljettaja, AT&T Williams.
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Ajaa lyhyimmätkin karvat

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  • AT&T Williams

Suunniteltu yhteistyössä AT&T Williams -tallin kanssa

Tämä ainutlaatuinen Formula 1 -parranajokonemalli on suunniteltu yhteistyössä AT&T Williams -tallin kanssa.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Miellyttävät ajopäät

Miellyttävät ajopäät

Ihoystävällinen muotoilu takaa pehmeän ihokosketuksen ja miellyttävän parranajon

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

199

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

12/09/2017

Suomi

Suomi

Kestävä pestävä

Luja kone parranajoon. Kokemusta jo vuosia. Ajopäät vaatii joskus vaihdon, toki kestää pitkään. Laturin liitin johto kerran katkennut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7000 Series HQ7390 Electric shaver

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