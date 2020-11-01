Estimado cliente: Lamentamos que tu experiencia con tu televisor no haya sido la deseada, pero aun así, agradecemos que la compartas con nosotros. Son las opiniones de nuestros clientes las que nos ayudan a mejorar nuestros productos día a día. Hemos enviado tus comentarios a nuestro departamento de investigación y desarrollo, a fin que se tengan en cuenta para próximas versiones. Si podemos ayudarte, puedes contactar con nosotros a través de los distintos canales que encontrarás en nuestra página web http://www.philips.es/contact y estaremos encantados de atenderte. Atentamente, Servicio de Atención al Cliente PHILIPS