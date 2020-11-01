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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ8160/16

4
| (10) Arviot
Tarkka lopputulos nopeasti
Speed-XL-teräyksiköissä on 50 % enemmän ajopintaa*. Tarkka lopputulos nopeasti. *Verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

50 % enemmän ajopintaa

Tarkka lopputulos nopeasti

Speed-XL-partaterät nopeaan ja tarkkaan ajoon

Speed-XL-partaterät nopeaan ja tarkkaan ajoon

Kolmella kehällä leikkaavissa ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa. Tarkka lopputulos nopeasti. *verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

10

Arviot

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Edut

See above easy to use and gives a great shave.

Haitat

none

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 