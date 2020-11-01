2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HQ8160/16
Kolmella kehällä leikkaavissa ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa. Tarkka lopputulos nopeasti. *verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.
Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
4.0
5:stä
10
Arviot
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Edut
See above easy to use and gives a great shave.
Haitat
none
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.