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Tuotanto lopetettu

8200 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ8260

3.7
| (37) Arviot
Nopea. Tarkka. Tehokas.
Kolmella kehällä leikkaavissa Speed-XL-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Nopea. Tarkka. Tehokas.

  • Lataustason merkkivalo

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

37

Arviot

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful performance

This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 