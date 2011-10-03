2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HQ8260
Lataustason merkkivalo
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
3.7
5:stä
37
Arviot
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
JollyJohn
02/10/2011
United Kingdom
Wonderful performance
This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8260 Electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.