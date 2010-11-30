Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.