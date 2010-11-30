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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ8/50

4.3
| (70) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
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Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • Ei enää saatavana

  • Korvaa SH50-terillä

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Miellyttävät ajopäät

Miellyttävät ajopäät

Näiden Philips-teräyksiköiden ihoystävällinen muotoilu takaa pehmeän ihokosketuksen ja miellyttävän parranajon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

70

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

30/11/2010

Danmark

Danmark

Genialt

Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.

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Arvioitu tuote: HQ8/40 skær

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Arvioitu tuote: HQ8/40 skær

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

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Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads

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Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads

05/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Smooth clean shave every time

The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough

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Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads

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