2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei enää saatavana
Korvaa SH50-terillä
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
Näiden Philips-teräyksiköiden ihoystävällinen muotoilu takaa pehmeän ihokosketuksen ja miellyttävän parranajon.
4.3
5:stä
70
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Englewood
30/11/2010
Danmark
Genialt
Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.
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Arvioitu tuote: HQ8/40 skær
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Arvioitu tuote: HQ8/40 skær
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
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Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads
Huge
05/12/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Smooth clean shave every time
The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough
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Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ8/50 shaving heads