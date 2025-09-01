Hakuehdot

    • Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen! Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen! Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen!
      3000 Series -teholeikkuri Teholeikkuri

      HR1501/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen!

      Tämä pienikokoinen ja helppokäyttöinen teholeikkuri on täydellinen keittiöväline aterioiden valmistukseen. Tehokas moottori pilkkoo ja murskaa kaikki ainekset, ja voit valmistella suosikkidippisi vaivattomasti.

      3000 Series -teholeikkuri
      3000 Series -teholeikkuri

      Teholeikkuri

      Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen!

      Aterioiden valmistaminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

      • Verratonta leikkuutehoa PowerChop-tekniikan ansiosta
      • Nopeat ja täydelliset tulokset 450 W:n moottorin ansiosta
      • Valmista suosikkidippisi ja -kastikkeesi 1 litran kulhossa
      • Säädä lopputulosta kahdella nopeusasetuksella
      • Sekä kulhon että terät voi pestä astianpesukoneessa
      Vaikuttavaa pilkkomistehoa käsissäsi.

      Vaikuttavaa pilkkomistehoa käsissäsi.

      Nopeaa ja täydellistä pilkkomista 450 W:n moottorin ansiosta. Valmista ruoka-annokset hetkessä.

      PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

      PowerChop-tekniikka varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

      Pilko tasaisesti pehmeitä ja kovia aineksia PowerChop-tekniikalla, joka yhdistää terät, leikkuukulman ja sisäkulhon optimaalisella tavalla.

      Valmista suosikkidippisi 1 litran kulhossa

      Valmista suosikkidippisi 1 litran kulhossa

      Pidätkö guacamolesta vai oletko iso pestofani? Voit valmistaa melkeinpä mitä tahansa 1 litran kulhossa.

      Kaksi nopeutta, kaksinkertainen tarkkuus!

      Kaksi nopeutta, kaksinkertainen tarkkuus!

      Voit pilkkoa ainekset helposti kaksinopeuksisen toiminnon avulla. Saat seoksesta sakeampaa käyttämällä ensimmäistä nopeutta muutaman sekunnin ajan, ja voit nauttia pehmeämmästä lopputuloksesta toisella nopeudella.

      Ei luistamista.

      Ei luistamista.

      Voit pilkkoa yhdellä kädellä teholeikkurin vakaan kumipohjan ansiosta.

      Helppo puhdistaa

      Helppo puhdistaa

      Älä murehdi puhdistamisesta. Sekä kulhon että terät voi pestä astianpesukoneessa.

      Yksi työkalu, loputtomat mahdollisuudet!

      Yksi työkalu, loputtomat mahdollisuudet!

      Tämä teholeikkuri käsittelee vaivattomasti kaikki ainesosat sipuleista dippeihin.

      Nopeaa pilkkomista 4 ruostumattomasta teräksestä valmistetun terän ansiosta

      Nopeaa pilkkomista 4 ruostumattomasta teräksestä valmistetun terän ansiosta

      Neljä terää voivat leikata melkein mitä tahansa, ja ne tekevät pilkkomisesta mahdollisimman nopeaa.

      Tee oma pähkinävoi alusta asti.

      Tee oma pähkinävoi alusta asti.

      Voit valmistaa omaa pähkinävoita helposti kotona ja tutustua uusiin ja terveellisempiin makuihin. Voit jopa tehdä lapsille suklaalevitettä.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Muovi
        Toiminnot
        Nopeus 1 / 2
        Tuotetyyppi
        Teholeikkuri
        Sertifioinnit
        CB
        Korin tilavuus
        Enintään 1 l
        Liukumattomat jalat
        Kyllä
        Johdon pituus
        >1,2 m
        Teknologia
        PowerChop-tekniikka
        Konepestävät osat
        Kyllä
        Tilavuuden ilmaisin
        Kyllä
        Kannun materiaali
        Muovi
        Terien materiaali
        Ruostumaton teräs
        Kierrosta minuutissa (RPM)
        5000
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Kyllä
        Irrotettavat terät
        Kyllä
        Murskaa jäätä
        Kyllä
        Sekoittaa kuumia aineksia
        <60, mutta ei suositella
        Melutaso (vakio)
        <80 dB
        Takuu
        2 vuotta
        Sopii kuivaruoalle
        Kyllä

      • Tekniset tiedot

        Virta
        450 W
        Jännite
        220–240 V
        Taajuus
        50–60 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1 kappale tuotepakkausta kohti

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        S-terä

      • Suojatoiminto

        Turvallisuussertifiointi
        CB
        Terien automaattinen pysäytys
        <1,5 s turvallisuusstandardin mukaan

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        141 mm
        Tuotteen leveys
        141 mm
        Tuotteen korkeus
        258 mm
        Tuotteen paino
        1056 g
        Pakkauksen pituus
        145 mm
        Pakkauksen leveys
        145 mm
        Pakkauksen korkeus
        275 mm
        Pakkauksen paino
        1 282 g

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        DFU

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

