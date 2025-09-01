Tehokas, pienikokoinen, yksinkertainen!

Tämä pienikokoinen ja helppokäyttöinen teholeikkuri on täydellinen keittiöväline aterioiden valmistukseen. Tehokas moottori pilkkoo ja murskaa kaikki ainekset, ja voit valmistella suosikkidippisi vaivattomasti.