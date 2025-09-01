Tämä pienikokoinen ja helppokäyttöinen teholeikkuri on täydellinen keittiöväline aterioiden valmistukseen. Tehokas moottori pilkkoo ja murskaa kaikki ainekset, ja voit valmistella suosikkidippisi vaivattomasti.
Pilko tasaisesti pehmeitä ja kovia aineksia PowerChop-tekniikalla, joka yhdistää terät, leikkuukulman ja sisäkulhon optimaalisella tavalla.
Valmista suosikkidippisi 1 litran kulhossa
Pidätkö guacamolesta vai oletko iso pestofani? Voit valmistaa melkeinpä mitä tahansa 1 litran kulhossa.
Kaksi nopeutta, kaksinkertainen tarkkuus!
Voit pilkkoa ainekset helposti kaksinopeuksisen toiminnon avulla. Saat seoksesta sakeampaa käyttämällä ensimmäistä nopeutta muutaman sekunnin ajan, ja voit nauttia pehmeämmästä lopputuloksesta toisella nopeudella.
Ei luistamista.
Voit pilkkoa yhdellä kädellä teholeikkurin vakaan kumipohjan ansiosta.
Helppo puhdistaa
Älä murehdi puhdistamisesta. Sekä kulhon että terät voi pestä astianpesukoneessa.
Yksi työkalu, loputtomat mahdollisuudet!
Tämä teholeikkuri käsittelee vaivattomasti kaikki ainesosat sipuleista dippeihin.
Nopeaa pilkkomista 4 ruostumattomasta teräksestä valmistetun terän ansiosta
Neljä terää voivat leikata melkein mitä tahansa, ja ne tekevät pilkkomisesta mahdollisimman nopeaa.
Tee oma pähkinävoi alusta asti.
Voit valmistaa omaa pähkinävoita helposti kotona ja tutustua uusiin ja terveellisempiin makuihin. Voit jopa tehdä lapsille suklaalevitettä.