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  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
  • Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa

ProMix-sauvasekoitin3000 Series

HR2520/00

2.8

| (5) Arviot

Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa

Philipsin 3000-sarjan sauvasekoittimissa on tehokas 400 W:n moottori ja edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka, joiden avulla voit helposti soseuttaa lempiaineksesi keittoihin, smoothieihin, pyreisiin ja dippeihin. Lisäksi ne on suunniteltu kevyiksi ja ergonomisiksi.

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Sujuvaa ja vaivatonta soseutusta joka päivä

Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa

  • 400 W

  • Kannu

  • Valkoinen

  • Muovi

Kestävä 400 W:n moottori

Kestävä 400 W:n moottori

Voimakkaalla 400 W:n moottorilla hoidat päivän soseutusaskareet hetkessä ja saat vaivattomasti sileän tuloksen.

Edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka

Edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka

Philipsin ainutlaatuinen, edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka on kehitetty yhteistyössä arvostetun Stuttgartin yliopiston kanssa. Virtausta parantava kolmionmuotoinen terä takaa tasaisen ja nopean sekoituksen joka kerta.

Roiskeita estävä muotoilu pitää sotkun kurissa

Roiskeita estävä muotoilu pitää sotkun kurissa

Tarkasti muotoillussa teräsuojuksessa on umpinainen häkki, joka pitää sotkun kurissa ja suojaa käyttäjää roiskeilta käytön aikana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

5

Arviot

5

28/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Washing the head

This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

21/10/2022

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

onderste gedeelte kan in de vaatwasser !

jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

17/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Dangerous to clean

I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.