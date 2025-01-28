Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa

Philipsin 3000-sarjan sauvasekoittimissa on tehokas 400 W:n moottori ja edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka, joiden avulla voit helposti soseuttaa lempiaineksesi keittoihin, smoothieihin, pyreisiin ja dippeihin. Lisäksi ne on suunniteltu kevyiksi ja ergonomisiksi.