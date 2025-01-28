2 vuoden takuu
HR2520/00
Soseuta helposti ja sujuvasti sekunneissa
Philipsin 3000-sarjan sauvasekoittimissa on tehokas 400 W:n moottori ja edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka, joiden avulla voit helposti soseuttaa lempiaineksesi keittoihin, smoothieihin, pyreisiin ja dippeihin. Lisäksi ne on suunniteltu kevyiksi ja ergonomisiksi.
400 W
Kannu
Valkoinen
Muovi
Voimakkaalla 400 W:n moottorilla hoidat päivän soseutusaskareet hetkessä ja saat vaivattomasti sileän tuloksen.
Philipsin ainutlaatuinen, edistyksellinen ProMix-sekoitustekniikka on kehitetty yhteistyössä arvostetun Stuttgartin yliopiston kanssa. Virtausta parantava kolmionmuotoinen terä takaa tasaisen ja nopean sekoituksen joka kerta.
Tarkasti muotoillussa teräsuojuksessa on umpinainen häkki, joka pitää sotkun kurissa ja suojaa käyttäjää roiskeilta käytön aikana.
2.8
5:stä
5
Arviot
Toothsmith
28/01/2025
United Kingdom
Washing the head
This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)
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Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Aleff
21/10/2022
Nederland
Vahvistettu ostaja
onderste gedeelte kan in de vaatwasser !
jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !
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Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Eleo00
17/02/2023
United Kingdom
Dangerous to clean
I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.
Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Arvioitu tuote: ProMix Hand blender HR2520 3000 Series