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ProMix-sauvasekoitin 3000 Series
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HR2520/00
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European Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (4)
Voinko jättää Philips-sauvasekoittimen virtapainikkeen ON-asentoon?
Voivatko kovat ainekset vahingoittaa Philips-sauvasekoitinta?
Voiko Philips-sauvasekoittimella murskata jääpaloja?
Philips-sauvasekoittimen tangon puhdistaminen
ProMix Hand blenderKANNU
3000 SeriesSAUVAOSA JA TERÄ
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