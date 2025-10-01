    Tehokas sauvasekoitin jokapäiväisiä keittoja varten.
      1000 Series Sauvasekoitin

      HR2522/00

      Tehokas sauvasekoitin jokapäiväisiä keittoja varten.

      Uudessa sauvasekoittimessa on tehokas moottori ja ergonominen muotoilu. Se sekoittaa ainekset nopeasti ja tehokkaasti yhdellä napin painalluksella. Voit valmistaa kotona vaivattomasti terveellisiä aterioita joka päivä.

      Tehokas sauvasekoitin jokapäiväisiä keittoja varten.

      Keittiön perustarvikkeesi.

      • 500 watin moottoriteho
      • ProMix-tekniikka takaa tasaisen tuloksen
      • Roiskeilta suojaava teräsuojus
      • 500 ml:n kannu
      Tehokas 500 watin moottori

      Tehokkaan 500 W:n moottorin ansiosta voi valmistaa kaikki päivittäiset ateriasi hetkessä

      Nopeampi ja tasaisempi lopputulos ProMix-tekniikalla

      Patentoidussa tekniikassa yhdistyvät voimakkain moottorimme ja muodoltaan ainutlaatuinen teräyksikkö sekä roiskesuojus, jotka yhdessä pitävät ruoan liikkeessä tehokkaasti. Laite on helppo puhdistaa ilman sotkua. Nopeat ja sujuvat tulokset joka kerta.

      Roiskeet estävä teräsuojus

      Sauvasekoittimen alaosan erityinen aaltomainen muoto estää roiskumisen sekoittamisen aikana

      Ergonominen muotoilu

      Kestävä ja ergonominen rakenne on kätevä ja käyttäjäystävällinen

      Vapauta sauvaosa napin painalluksella

      Yhden kosketuksen painikkeella voit vapauttaa sauvaosan yhdellä kädellä ja irrottaa sen helposti, kun olet valmis.

      Helppo huuhtoa puhtaaksi hetkessä

      Puhdistaminen ei voisi olla helpompaa. ProMix-tekniikan ansiosta sauvaosan voi irrottaa ja huuhdella puhtaaksi juoksevan veden alla.

      Kompakti muotoilu helpottaa säilytystä

      Hyödynnä rajallinen kaappitila. Philipsin sauvasekoitin ja lisäosat on suunniteltu tehokasta säilytystä varten.

      Keittiön perustarvikkeet

      Tutustu muihin keittiötarvikkeisiimme ja luo oma yhtenäinen sarjasi, joka tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä.

      Mukana toimitetaan 500 ml:n kannu

      0,5 litran kannussa voit sekoittaa kaikkia aineksia. Se ei sisällä BPA:ta, joten se sopii myös vauvan ruoan sekoittamiseen.

      2 vuoden takuu

      Lisävarmuutena sauvasekoittimella on 2 vuoden takuu.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Esiasetukset
        -
        Toiminnot
        Sekoittaminen
        Tuotetyyppi
        Sauvasekoitin
        Annosten määrä
        2
        Käyttöliittymä
        Yksi virtapainike
        Johdon pituus
        1,2
        Teknologia
        ProMix-tekniikka
        Integroitu käynnistyskytkin
        Kyllä
        Säädettävä termostaatti
        Ei
        Virran merkkivalo
        Ei
        Kuumentumattomat kädensijat
        Kyllä
        Konepestävät osat
        Ei
        Tilavuuden ilmaisin
        Kyllä
        Kannun materiaali
        Muovi (PP)
        Terien materiaali
        Ruostumaton teräs
        Kierrosta minuutissa (RPM)
        15000
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Kyllä
        Irrotettavat terät
        Ei
        Murskaa jäätä
        Ei
        Sekoittaa kuumia aineksia
        Ei
        Reseptivihko
        Ei
        Melutaso (vakio)
        Lc = 85dB(A)
        Takuu
        2
        Sopii kuivaruoalle
        Ei
        Itsetyhjennystoiminto
        Ei

      • Tekniset tiedot

        Virta
        500 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1
        Akkukäyttöinen tuote
        Ei
        Energiatehokkuusluokitus
        Ei

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        Kannu
        Liittyvät lisävarusteet 1
        DFU
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Takuukortti

      • Suojatoiminto

        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        7,3 cm
        Tuotteen leveys
        6,2 cm
        Tuotteen korkeus
        38,1 cm
        Tuotteen paino
        0,783 kg
        Pakkauksen pituus
        18,1 cm
        Pakkauksen leveys
        19,1 cm
        Pakkauksen korkeus
        25,4 cm
        Pakkauksen paino
        1,208 kg

      • Kestävyys

        Kotelo
        100 % kierrätysmateriaalia
        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

