Tehokas sauvasekoitin jokapäiväisiä keittoja varten.
Uudessa sauvasekoittimessa on tehokas moottori ja ergonominen muotoilu. Se sekoittaa ainekset nopeasti ja tehokkaasti yhdellä napin painalluksella. Voit valmistaa kotona vaivattomasti terveellisiä aterioita joka päivä.
Tehokas sauvasekoitin jokapäiväisiä keittoja varten.
Keittiön perustarvikkeesi.
500 watin moottoriteho
ProMix-tekniikka takaa tasaisen tuloksen
Roiskeilta suojaava teräsuojus
500 ml:n kannu
Tehokas 500 watin moottori
Tehokkaan 500 W:n moottorin ansiosta voi valmistaa kaikki päivittäiset ateriasi hetkessä
Nopeampi ja tasaisempi lopputulos ProMix-tekniikalla
Patentoidussa tekniikassa yhdistyvät voimakkain moottorimme ja muodoltaan ainutlaatuinen teräyksikkö sekä roiskesuojus, jotka yhdessä pitävät ruoan liikkeessä tehokkaasti. Laite on helppo puhdistaa ilman sotkua. Nopeat ja sujuvat tulokset joka kerta.
Roiskeet estävä teräsuojus
Sauvasekoittimen alaosan erityinen aaltomainen muoto estää roiskumisen sekoittamisen aikana
Ergonominen muotoilu
Kestävä ja ergonominen rakenne on kätevä ja käyttäjäystävällinen
Vapauta sauvaosa napin painalluksella
Yhden kosketuksen painikkeella voit vapauttaa sauvaosan yhdellä kädellä ja irrottaa sen helposti, kun olet valmis.
Helppo huuhtoa puhtaaksi hetkessä
Puhdistaminen ei voisi olla helpompaa. ProMix-tekniikan ansiosta sauvaosan voi irrottaa ja huuhdella puhtaaksi juoksevan veden alla.
Kompakti muotoilu helpottaa säilytystä
Hyödynnä rajallinen kaappitila. Philipsin sauvasekoitin ja lisäosat on suunniteltu tehokasta säilytystä varten.
Keittiön perustarvikkeet
Mukana toimitetaan 500 ml:n kannu
0,5 litran kannussa voit sekoittaa kaikkia aineksia. Se ei sisällä BPA:ta, joten se sopii myös vauvan ruoan sekoittamiseen.
2 vuoden takuu
Lisävarmuutena sauvasekoittimella on 2 vuoden takuu.