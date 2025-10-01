Hakuehdot

      Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

      Tee joka päivästä smoothiepäivä erittäin kompaktilla Philips Blend & Go 3000 Series -tehosekoittimella. Valmista juomia ja pirtelöitä suoraan sekoitusmukissa, laita vuotamaton kansi paikalleen ja nauti!

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

      Sekoita ja ota mukaan

      • 350 W:n ProBlend-moottori
      • Kannettava Blend & Go -sekoitusmuki
      • ProBlend-terät ruostumatonta terästä
      • Kaksi nopeusasetusta
      • Konepestävät osat
      ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

      ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

      Murskaa tuoreita aineksia ainutlaatuisella ProBlend-tekniikalla. Pitkäkestoinen 350 watin moottori, kestävä Blend & Go -sekoitusmuki ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä toimivat täydellisesti yhdessä ja valmistavat silkinpehmeitä juomia sekunneissa.

      350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

      350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

      Sekoita suosikkismoothiesi kestävällä moottorilla, joka sopii päivittäiseen käyttöön.

      ProBlendin uurrettu rakenne takaa optimaalisen kierron

      ProBlendin uurrettu rakenne takaa optimaalisen kierron

      Kannettavan Blend & Go -sekoitusmukin sivuilla olevat uurteet ohjaavat ainekset kohti teriä, mikä varmistaa hienomman ja tasaisemman sekoituksen.

      Blend & Go -sekoitusmuki – nauti smoothiesta ilman vuotoja

      Blend & Go -sekoitusmuki – nauti smoothiesta ilman vuotoja

      Suunniteltu terveelliseen ja aktiiviseen elämään. Sekoitu joukkoon kestävällä ja tyylikkäällä 600 ml:n sekoitusmukilla. Poista sitten terä, laita vuotamaton kansi paikalleen ja ota smoothiesi mukaan minne tahansa.

      Veitsenterävät ProBlend-terät tekevät smoothiesta silkinpehmeän

      Veitsenterävät ProBlend-terät tekevät smoothiesta silkinpehmeän

      Nauti terveellisestä ja pehmeästä smoothiesta joka päivä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ProBlend-terät murskaavat ja sekoittavat ainekset täydellisesti.

      2 nopeusasetusta eri aineksille

      2 nopeusasetusta eri aineksille

      Kaksi eri nopeutta kaikkiin tilanteisiin: hidas nopeus pehmeämmille aineksille ja suuri nopeus koville hedelmille ja jäälle

      Irrotettavat terät on helppo puhdistaa

      Irrotettavat terät on helppo puhdistaa

      Teräyksikön voi irrottaa ja huuhdella hanan alla tai laittaa astianpesukoneeseen.

      Konepesun kestävät osat tekevät puhdistuksesta helppoa

      Konepesun kestävät osat tekevät puhdistuksesta helppoa

      Irrotettavat osat voi pestä astianpesukoneessa, mikä tekee päivittäisistä rutiineista nopeita ja vaivattomia.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Esiasetukset
        2
        Toiminnot
        Sekoittaminen
        Tuotetyyppi
        Tehosekoitin
        Vesisäiliön tilavuus
        Tehollinen tilavuus 0,6 l (enintään 0,8 l)​
        Liukumattomat jalat
        Kyllä
        Käyttöliittymä
        Painike
        Lämpimänäpitotoiminto
        Ei
        Ajastin
        Ei
        Teknologia
        ProBlend
        Integroitu käynnistyskytkin
        Ei
        Säädettävä termostaatti
        Ei
        Virran merkkivalo
        Ei
        Konepestävät osat
        Kyllä
        Tilavuuden ilmaisin
        Kyllä
        Kannun materiaali
        Muovi
        Terien materiaali
        Ruostumaton teräs
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Ei
        Irrotettavat terät
        Kyllä
        Murskaa jäätä
        Kyllä
        Internet-yhteys
        Ei
        Kodin älylaitteiden yhteensopivuus
        Ei
        Wi-Fi-alue
        Ei
        Itsetyhjennystoiminto
        Ei

      • Tekniset tiedot

        Virta
        350 W
        Akkukäyttöinen tuote
        Ei

      • Suojatoiminto

        Lämpötilan ilmaisin
        Ei
        Lapsilukko
        Ei

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        Kyllä

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

