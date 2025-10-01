HR2670/01
Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
Tee joka päivästä smoothiepäivä erittäin kompaktilla Philips Blend & Go 3000 Series -tehosekoittimella. Valmista juomia ja pirtelöitä suoraan sekoitusmukissa, laita vuotamaton kansi paikalleen ja nauti!Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Murskaa tuoreita aineksia ainutlaatuisella ProBlend-tekniikalla. Pitkäkestoinen 350 watin moottori, kestävä Blend & Go -sekoitusmuki ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä toimivat täydellisesti yhdessä ja valmistavat silkinpehmeitä juomia sekunneissa.
Sekoita suosikkismoothiesi kestävällä moottorilla, joka sopii päivittäiseen käyttöön.
Kannettavan Blend & Go -sekoitusmukin sivuilla olevat uurteet ohjaavat ainekset kohti teriä, mikä varmistaa hienomman ja tasaisemman sekoituksen.
Suunniteltu terveelliseen ja aktiiviseen elämään. Sekoitu joukkoon kestävällä ja tyylikkäällä 600 ml:n sekoitusmukilla. Poista sitten terä, laita vuotamaton kansi paikalleen ja ota smoothiesi mukaan minne tahansa.
Nauti terveellisestä ja pehmeästä smoothiesta joka päivä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ProBlend-terät murskaavat ja sekoittavat ainekset täydellisesti.
Kaksi eri nopeutta kaikkiin tilanteisiin: hidas nopeus pehmeämmille aineksille ja suuri nopeus koville hedelmille ja jäälle
Teräyksikön voi irrottaa ja huuhdella hanan alla tai laittaa astianpesukoneeseen.
Irrotettavat osat voi pestä astianpesukoneessa, mikä tekee päivittäisistä rutiineista nopeita ja vaivattomia.
