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HS740 Blade RefillSähköiset vaihtoajopäät

HS740/15

4.6

| (376) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta

Siisti parranajo, hellävarainen iholle

Head Shaver Pro -ajopäiden terät sisältävät 36 itseteroittuvaa ComfortCut-terää, jotka on valmistettu ruotsalaisesta teräksestä. Vaihtamalla ajopään puolen vuoden välein saat kaiken irti koneesi suorituskyvystä. HS740 -ajopää on yhteensopiva mallien HS5980, HS7980 ja HS9980 kanssa.

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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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ComfortCut-terillä varustettu parranajokone

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Edistyksellinen parranajokone 90 min käyttöajalla

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Ensiluokkainen parranajokone luksuslisävarusteilla

HS9980/15

Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta*

Siisti parranajo, hellävarainen iholle

  • Aito ja alkuperäinen Philips

  • Sopii HS5980, HS7980, HS9980 -malleihin

  • ComfortCut-terät

  • Ruostumaton parranajojärjestelmä

Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta*

Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta*

Philips Head Shaver Pro ajaa ihokarvat tarkasti ja on miellyttävä iholle. Se on täydellinen laite, kun haluat näyttää tyylikkäältä, ilmaista itseäsi ja tuntea olosi itsevarmaksi.

Sileä ja tasainen lopputulos ComfortCut-terillä

Sileä ja tasainen lopputulos ComfortCut-terillä

Philips-parranajokone varmistaa siistin ja miellyttävän ajokokemuksen. 36 ComfortCut-terää leikkaa jokaisen karvan aivan ihon pinnalta, jolloin lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.

Valmistettu kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä

Valmistettu kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä

Philips Head Shaver Pro -parranajokoneen terät on valmistettu ihoystävällisestä kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä, joka ehkäisee ruostumista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

376

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

26/08/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bäst!

Rakar mer hudnära än någon annan rakapparat för huvudet jag använt tidigare. Tyst och enkel att använda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör

Käyttöpäivä 2026-07-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör

Käyttöpäivä 2026-07-15

07/08/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

HS5980 Headshaver

Tycker shavern klarar sig galant o rakar mycket bra.lätt att hålla och enkel att rengöra.

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Käyttöpäivä 2026-07-15

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Käyttöpäivä 2026-07-15

08/05/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Utmärkt !

Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.

Edut

Bra produkt

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Käyttöpäivä 2026-04-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Käyttöpäivä 2026-04-05

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 

  1. Lähde: Euromonitor International Limited, vähittäismyynnin arvo, ihokarvanpoistolaitteet, vuoden 2024 tietojen perusteella, tutkimus tehty lokakuussa 2024.