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Siisti parranajo, hellävarainen iholle
Head Shaver Pro -ajopäiden terät sisältävät 36 itseteroittuvaa ComfortCut-terää, jotka on valmistettu ruotsalaisesta teräksestä. Vaihtamalla ajopään puolen vuoden välein saat kaiken irti koneesi suorituskyvystä. HS740 -ajopää on yhteensopiva mallien HS5980, HS7980 ja HS9980 kanssa.
Aito ja alkuperäinen Philips
Sopii HS5980, HS7980, HS9980 -malleihin
ComfortCut-terät
Ruostumaton parranajojärjestelmä
Philips Head Shaver Pro ajaa ihokarvat tarkasti ja on miellyttävä iholle. Se on täydellinen laite, kun haluat näyttää tyylikkäältä, ilmaista itseäsi ja tuntea olosi itsevarmaksi.
Philips-parranajokone varmistaa siistin ja miellyttävän ajokokemuksen. 36 ComfortCut-terää leikkaa jokaisen karvan aivan ihon pinnalta, jolloin lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.
Philips Head Shaver Pro -parranajokoneen terät on valmistettu ihoystävällisestä kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä, joka ehkäisee ruostumista.
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4.6
5:stä
376
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
TorsteinB
26/08/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bäst!
Rakar mer hudnära än någon annan rakapparat för huvudet jag använt tidigare. Tyst och enkel att använda.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör
Käyttöpäivä 2026-07-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör
Käyttöpäivä 2026-07-15
Mediakungen
07/08/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
HS5980 Headshaver
Tycker shavern klarar sig galant o rakar mycket bra.lätt att hålla och enkel att rengöra.
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Käyttöpäivä 2026-07-15
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Käyttöpäivä 2026-07-15
Pingis
08/05/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Utmärkt !
Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.
Edut
Bra produkt
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Käyttöpäivä 2026-04-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Käyttöpäivä 2026-04-05
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.
Lähde: Euromonitor International Limited, vähittäismyynnin arvo, ihokarvanpoistolaitteet, vuoden 2024 tietojen perusteella, tutkimus tehty lokakuussa 2024.