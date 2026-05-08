2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
Head Shaver Pro 5000 Series
ComfortCut-terillä varustettu parranajokone
70,99 €
HS740 Blade Refill
Sähköiset vaihtoajopäät
37,99 €
70,99 €
70,99 €
Joustava 360°-ajopää
ComfortCut-terät
PowerAdapt-tunnistin
Ergonominen muotoilu
Philips Head Shaver Pro 5000 Series ajaa ihokarvat tarkasti ja on miellyttävä iholle. Se on täydellinen laite, kun haluat näyttää tyylikkäältä, ilmaista itseäsi ja tuntea olosi itsevarmaksi.
Täysin joustava ajopää kääntyy 360 astetta, mikä takaa optimaalisen ihokosketuksen hankalillakin alueilla ilman epämukavaa ja ärsytystä aiheuttavaa liiallista painetta.
Philips-parranajokone varmistaa siistin ja miellyttävän ajokokemuksen. 36 ComfortCut-terää leikkaa jokaisen karvan aivan ihon pinnalta, jolloin lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.
Uusi
4.6
5:stä
305
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Pingis
08/05/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Utmärkt !
Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.
Edut
Bra produkt
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Date of Use 2026-04-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Date of Use 2026-04-05
Foram1
10/02/2026
Norge
Vahvistettu ostaja
Perfect buy!
Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
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14/06/2026
Danmark
God og hurtig barbering
Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!
Edut
Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti
Haitat
Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.
Lähde: Euromonitor International Limited, vähittäismyynnin arvo, ihokarvanpoistolaitteet, vuoden 2024 tietojen perusteella, tutkimus tehty lokakuussa 2024.
2 vuoden takuu + 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta