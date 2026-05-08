Head Shaver Pro 5000 Series

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!