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  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle
  • Siisti parranajo, hellävarainen iholle

Head Shaver Pro 5000 SeriesComfortCut-terillä varustettu parranajokone

HS5980/15

4.6
| (305) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Siisti parranajo, hellävarainen iholle
Philips Head Shaver Pro 5000 Series ajaa ihokarvat tarkasti ja on hellä iholle. Joustava 360°-ajopää mukautuu pääsi muotoon, ja ComfortCut-terät varmistavat tarkan ja tasaisen leikkauksen kaikkiin suuntiin.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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Tätä tuotetta

Head Shaver Pro 5000 Series ComfortCut-terillä varustettu parranajokone

Head Shaver Pro 5000 Series
ComfortCut-terillä varustettu parranajokone

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Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta

Siisti parranajo, hellävarainen iholle

  • Joustava 360°-ajopää

  • ComfortCut-terät

  • PowerAdapt-tunnistin

  • Ergonominen muotoilu

Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta*

Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta*

Philips Head Shaver Pro 5000 Series ajaa ihokarvat tarkasti ja on miellyttävä iholle. Se on täydellinen laite, kun haluat näyttää tyylikkäältä, ilmaista itseäsi ja tuntea olosi itsevarmaksi.

Leikkaa hiuksia kaikkiin suuntiin joustavalla 360 asteen ajopäällä

Leikkaa hiuksia kaikkiin suuntiin joustavalla 360 asteen ajopäällä

Täysin joustava ajopää kääntyy 360 astetta, mikä takaa optimaalisen ihokosketuksen hankalillakin alueilla ilman epämukavaa ja ärsytystä aiheuttavaa liiallista painetta.

Sileä ja tasainen lopputulos ComfortCut-terillä

Sileä ja tasainen lopputulos ComfortCut-terillä

Philips-parranajokone varmistaa siistin ja miellyttävän ajokokemuksen. 36 ComfortCut-terää leikkaa jokaisen karvan aivan ihon pinnalta, jolloin lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.

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Arviot

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4.6

5:stä

305

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

08/05/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Utmärkt !

Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.

Edut

Bra produkt

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Date of Use 2026-04-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Date of Use 2026-04-05

10/02/2026

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Perfect buy!

Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

14/06/2026

Danmark

Danmark

God og hurtig barbering

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!

Edut

Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti

Haitat

Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 

  1. Lähde: Euromonitor International Limited, vähittäismyynnin arvo, ihokarvanpoistolaitteet, vuoden 2024 tietojen perusteella, tutkimus tehty lokakuussa 2024.

  2. 2 vuoden takuu + 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta​