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Head Shaver Pro 5000 Series ComfortCut-terillä varustettu parranajokone
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HS5980/15
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Käyttöopas
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Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
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Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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