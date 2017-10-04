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Tuotanto lopetettu
täyttö- ja latausteline
Kosteuttava NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio levitetään suoraan iholle
Pumppaa NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio täyttöpullosta suoraan Philips NIVEA FOR MEN -parranajokoneeseen.
Flex Tracker myötäilee kasvojen muotoja automaattisesti ja estää ihon ärtymistä.
4.0
5:stä
48
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Gipo
04/10/2017
United Kingdom
Worlds greatest Shaver
I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
ducati1966
23/02/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great wet and dry function
great product excellent value for money, reliable, great design.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Roesti
04/10/2012
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent close shave every time
I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.