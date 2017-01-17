2 vuoden takuu
Back to Routine
20% POIS kupongilla* B2R20
Tuotanto lopetettu
tarkkuustrimmeri
NIVEA FOR MEN -emulsio levittyy ihollesi suoraan ajopäistä ja kosteuttaa ihoasi parranajon aikana. Emulsio sisältää Natural Microtec -tekniikkaa, joka suojaa ihoasi ärsytykseltä.
Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja, jolloin lopputulos on tarkka myös hankalissa kohdissa.
Ajopäässä on ainutlaatuiset venytys- ja nostoliikettä tekevät renkaat, jotka tekevät ajotuloksesta entistä tarkemman
4.1
5:stä
153
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Tjolander
17/01/2017
Sverige
Skönare rakning finns inte
Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Edut
Brilliant design does a perfect job.
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
arbuckle
14/12/2015
United Kingdom
best ever
the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.