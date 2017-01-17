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  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
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  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
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  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
  • Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho

Tuotanto lopetettu

NIVEANIVEA FOR MEN -parranajokone

HS8440/23

4.1
| (153) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho
Tämä Philips-sähköparranajokone myötäilee hellästi kasvojesi muotoja, jolloin lopputulos on tarkka. Stretch and Lift -renkaat valmistelevat ihon parranajoa varten. Emulsio suojaa ihoa ärsytykseltä.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä

Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho

  • tarkkuustrimmeri

Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä

Kosteuttaa ihon parranajon yhteydessä

NIVEA FOR MEN -emulsio levittyy ihollesi suoraan ajopäistä ja kosteuttaa ihoasi parranajon aikana. Emulsio sisältää Natural Microtec -tekniikkaa, joka suojaa ihoasi ärsytykseltä.

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja, jolloin lopputulos on tarkka myös hankalissa kohdissa.

Stretch and Lift -liike takaa tarkan parranajon

Stretch and Lift -liike takaa tarkan parranajon

Ajopäässä on ainutlaatuiset venytys- ja nostoliikettä tekevät renkaat, jotka tekevät ajotuloksesta entistä tarkemman

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

153

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

17/01/2017

Sverige

Sverige

Skönare rakning finns inte

Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Edut

Brilliant design does a perfect job.

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 