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Tuotanto lopetettu

Philips Fidelio SoundHub2.1-kotiteatteri

HTS9241/12

4.1

| (81) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Henkeäsalpaavan kirkkaat äänet

SoundHub HTS9241-kotiteatteri avaa sinulle uuden, kristallinkirkkaan äänimaailman. Titaaniset diskanttikalotit tuottavat ällistyttävän kirkkaan äänen, jossa kuuluvat pienimmätkin yksityiskohdat. Kuule lempielokuvasi ja -musiikkisi juuri niin kuin ne tarkoitettiin.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Henkeäsalpaavan kirkkaat äänet

  • 3D Blu-ray

  • Titaaniset diskanttikalotit

Titaaniset diskanttikalotit takaavat erittäin kirkkaan ja häiriöttömän äänen

Titaaniset diskanttikalotit takaavat erittäin kirkkaan ja häiriöttömän äänen

Entistä kehittyneemmät titaaniset diskanttikalotit ovat erittäin tukevat ja kevyet, mikä takaa häiriöttömän äänen. Niiden uskomaton häiriöiden ja resonanssin estokyky koko kuuluvien äänten taajuusalueella takaa kaikkien äänten erinomaisen selkeyden.

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat

Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan tarkoittamalla tavalla.

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

81

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.

  2. Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.