2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Henkeäsalpaavan kirkkaat äänet
SoundHub HTS9241-kotiteatteri avaa sinulle uuden, kristallinkirkkaan äänimaailman. Titaaniset diskanttikalotit tuottavat ällistyttävän kirkkaan äänen, jossa kuuluvat pienimmätkin yksityiskohdat. Kuule lempielokuvasi ja -musiikkisi juuri niin kuin ne tarkoitettiin.
3D Blu-ray
Titaaniset diskanttikalotit
Entistä kehittyneemmät titaaniset diskanttikalotit ovat erittäin tukevat ja kevyet, mikä takaa häiriöttömän äänen. Niiden uskomaton häiriöiden ja resonanssin estokyky koko kuuluvien äänten taajuusalueella takaa kaikkien äänten erinomaisen selkeyden.
Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
4.1
5:stä
81
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Nancy
18/04/2014
Deutschland
dieses Produkt kann ich nur empfehlen
Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.
Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.