    Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Sähköhammasharja

      HX3601/01

      Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä

      Sonicare for Kids auttaa oppimaan hyvät harjaustottumukset. Se on turvallinen ja hellävarainen kasvaville hampaille ja ikenille ja auttaa ehkäisemään reikien syntymistä. Design a Pet -erikoisversion mukana tulee hienoja tarroja harjan koristeluun.

      Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä

      Hauska tapa oppia terveellinen tapa koko loppuiäksi

      • Sonicare-tekniikka
      • Tuunattavia tarroja
      • Ilmainen Sonicare For Kids -sovellus
      Sonicare-tekniikka auttaa estämään hampaiden reikiintymistä

      Hellävarainen sykkivä liike ulottuu syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan. Näin lapsen hampaat puhdistuvat parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka lapsi vasta opettelee harjaamista.

      Harjaspäät on muotoiltu erityisesti lapsille

      Harjaspäiden erityismuotoilu auttaa lasta puhdistamaan hampaat perusteellisesti jo harjausta opetellessa. Pakkauksessa on mukana yksi Compact-harjaspää. Vakiokoon harjaspäitä on saatavana erikseen.

      Tuunaa harja persoonalliseksi hauskoilla uudelleenkiinnittyvillä tarroilla

      Lapsille suunnitellussa Pet-erikoisversiossa on mukana uudelleenkiinnittyviä tarroja, joilla lapsi voi muuttaa hammasharjansa uudeksi eläinhahmoksi aina halutessaan. Tehdään hampaiden harjaamisesta lapselle hauska päivärutiini!

      SmarTimer ja KidPacer auttavat lasta harjaamaan hampaita 2 minuuttia

      Kannusta lasta terveellisiin tapoihin. SmarTimer saa lapsen harjaamaan hampaita täydet 2 minuuttia, ja KidPacer varmistaa, että lapsi siirtää harjaspään seuraavalle alueelle 30 sekunnin välein.

      2 tehoasetusta hellävaraiseen puhdistukseen

      Kehittyvät hampaat tarvitsevat erityissuojaa. Puhdista hampaat miellyttävästi kumisella harjaspäällä joko hellävaraisella tai erittäin hellävaraisella asetuksella.

      Ilmaisen Sonicare for Kids -sovelluksen avulla lapsi oppii harjaamaan hampaat entistä paremmin

      Luo koko elämän kestäviä terveellisiä tapoja. Ilmainen Sonicare for Kids -sovelluksemme kannustaa lasta harjaamaan hampaat hammaslääkärin suosituksen mukaisesti kahdesti päivässä täydet 2 minuuttia ja tekee siitä jopa hauskaa!

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Jännite
        DC5V

      • Tekniset tiedot

        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        14 päivää
        Paristo
        ladattava
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen, jossa vedensininen painike

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Latauksen ilmaisin
        Merkkivalo näyttää akun tilan
        Harjaspääjärjestelmä
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 Sonicare for Kids Pet -kahva
        Tarrat
        2 lemmikkiaiheista tarra-arkkia
        Harjaspäät
        1 Sonicare for Kids, pieni koko
        Laturi
        1 USB-laturi

      • Puhdistusteho

        Ajastin
        SmarTimer ja KidPacer

      Pakkauksen sisältö

      Valokuva pakkauksesta

      Pakkauksen muu sisältö

      • Sonicare for Kids -runko
      • Sonicare for Kids Compact -harjaspää
      • USB-C-laturi
      • Lemmikkitarroja

