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  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.

1100 SeriesSonic-sähköhammasharja

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.
Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonicare-tekniikka poistaa hellävaraisesti plakkia jopa 3 kertaa paremmin* kuin tavallinen hammasharja.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa jopa 3 kertaa paremmin plakkia*

Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.

  • Sonicare-tekniikka

  • Quadpacer ja SmartTimer

  • Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

  • 14 päivän akunkesto

Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.

Turvallinen ja hellävarainen

Turvallinen ja hellävarainen

Sonicare-hammasharja tarjoaa perusteellisen puhdistuksen, muttei vahingoita hampaita ja ikeniä. Lempeät mutta voimakkaat äänivärähtelyt takaavat erinomaisen puhdistuksen, mutta ovat hellävaraisia hampaille ja ikenille.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

365

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

17/04/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hellä ikenille, tehokas puhdistuksessa

Ostimme nämä 1100 Series - harjan lapselle sen jälkeen, kun olimme hankkineet 5500-sarjan harjan. Tämäkin on erittäin hyvä ja toimiva. Mielestämme se on parempi kuin pyöreällä harjaspäällä varustettu harja.

Edut

Ei kipua, ei verenvuotoa – vain puhtaat hampaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

07/02/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä perusharja

Hyvä perusharja. Pitkäkestoinen akku. Suosittelen esim nuoren hammasharjaksi.

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

07/12/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Todella hyvä ja harja pehmeä. Ei tarvitse jatkuvasti ladata

Edut

Tosi pehmeä harja ja lataus kestää hyvin ei koko ajan ladattava. Hyvä tuote. Kiitos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/11 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/11 Sonic-sähköhammasharja

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. verrattuna tavalliseen hammasharjaan terveempiä hampaita ja ikeniä varten

  2. Yksilölliset tulokset voivat vaihdella

  3. Arkistoitu aineisto

  4. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa