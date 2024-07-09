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Sähköhammasharjat
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1100 Series Sonic-sähköhammasharja
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HX3641/02
HX364W3
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (3)
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni
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