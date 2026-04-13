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Philips Sonicare 2100 Series Sonic-sähköhammasharja
Tuki
HX3651/12
HX365LB
Saatavilla
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Käyttöopas
Kaikki (3)
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni