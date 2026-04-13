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Philips Sonicare 2100 Series Sonic-sähköhammasharja

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Philips Sonicare 2100 SeriesSonic-sähköhammasharja

HX3651/12

HX365LB

Philips Sonicare 2100 Series Sonic-sähköhammasharja

Saatavilla

Sugar rose
Sugar rose
Vaaleansininen
Vaaleansininen
Valkoinen
Valkoinen

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Oppaat

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 45.8 kB
  • 13 April 2026

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 5.6 MB
  • 9 July 2024

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