Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Hammasvälisuihku

      HX3806/31

      Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

      Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Langaton hammasvälisuutin 3000

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Cordless Power Flosser 3000
      - {discount-value}

      Cordless Power Flosser 3000

      Hammasvälisuihku

      yhteensä

      recurring payment

      Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

      Poistaa jopa 99,9 % plakista* käsitellyiltä alueilta

      • Quad Stream -tekniikka
      • Pulse Wave -tekniikka ohjaa puhdistusta
      Quad Stream -tekniikka entistä nopeampaan ja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen

      Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.

      Pulse Wave -tekniikan ansiosta kaikki hammasvälit on helpompi käydä läpi

      Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.

      2 hammasvälien puhdistustilaa, 3 tehoa

      Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja siinä vesi ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.

      Puhtaaksi 60 sekunnissa

      Pääset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.

      Erilaisten laitteiden nopeaan lataamiseen USB-C-kaapelilla

      USB-C-kaapelilla voit ladata kätevästi saman liitännän kautta kuin useimmat puhelimet ja tabletit. Yhdellä latauksella saat jopa 14 päivän akunkeston.

      Helposti täytettävä 250 ml:n vesisäiliö

      Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.

      Vaivatonta tekniikkaa

      Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!

      Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen

      Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistuksen ja poistaa ruuantähteet.

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Jännite
        Monijännitteinen laturi

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Suutinlisäosa
        Helppo kiinnittää ja irrottaa

      • Suorituskyky

        Puhdistaminen
        Puhdistaa koko suun 60–90 sekunnissa

      • Pakkauksen sisältö

        Langaton hammasvälisuutin
        1
        F1-vakiosuutin
        1
        F3 Quad Stream -suutin
        1
        Suojapussi
        1
        USB-latauskaapeli
        1
        USB-seinäsovitin
        1

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        Deep Clean+
        Perusteellinen syväpuhdistus
        Tehotasot
        3

      • Terveysedut

        Plakin poisto
        Poistaa jopa 99 % plakista käsitellyiltä alueilta*

      Badge-D2C

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • In vitro -tutkimuksessa. Tulokset voivat vaihdella.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.