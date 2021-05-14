Pakkauksen muu sisältö
- Sonicare Cordless Power Flosser 3000
- Vakiosuutin
- Quadstream-suutin
- USB-johto
- Säilytyspussi kotiin ja matkoille
HX3806/31
Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla
Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Hammasvälisuihku
Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.
Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.
Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja siinä vesi ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.
Pääset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.
USB-C-kaapelilla voit ladata kätevästi saman liitännän kautta kuin useimmat puhelimet ja tabletit. Yhdellä latauksella saat jopa 14 päivän akunkeston.
Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.
Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!
Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistuksen ja poistaa ruuantähteet.
Pakkauksen sisältö
