2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX3826/31
Quad Stream -tekniikka
Poistaa hellävaraisesti jopa 99 % plakista ienrajan alapuolelta*
Poistaa plakkia jopa kaksi kertaa tehokkaammin kuin hammasväliharjat**
2 tilaa ja 3 paineasetusta
40 päivän akunkesto****
Quad Stream -tekniikan ainutlaatuinen X-kirjaimen muotoinen kärki kattaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla. Hellävaraisten mutta tehokkaiden vesisuihkujen kulma on määritetty siten, että vesi pääsee kohtiin, joihin pelkällä harjalla ei pääse, suoraan 6 mm ienrajan alapuolella oleviin ientaskuihin, joihin plakkia voi jäädä. Se poistaa jopa 99 % plakista helposti*.
Kliinisesti todistettu parempi ikenien hyvinvointi Quad Stream -tekniikalla. Sonicare Cordless Power Flosser 3000 poistaa plakkia jopa kaksinkertaisesti tehokkaammin kuin hammasväliharjat**. Parantaa ikenien hyvinvointia jo 2 viikossa**.
Helposti täytettävään, irrotettavaan 250 ml:n vesisäiliöön mahtuu riittävästi vettä 60 sekunniksi ja Deep Clean -tilassa jopa 90 sekunniksi. Puhdistusta ei siis tarvitse keskeyttää veden lisäämiseksi! Irrota säiliö ennen seuraavaa käyttökertaa kääntämällä ja täytä se yläpäästä tai sivulla olevasta täyttöportista. Jätä portti käytön jälkeen auki, jotta säiliö kuivuu kunnolla.
3.7
5:stä
91
Arviot
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Edut
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Haitat
R.A.S
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
LaGeles
09/05/2026
España
Me encanta
Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!
Edut
Limpieza profunda
Haitat
No veo fallos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
Arvioitu tuote: Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Arvioitu tuote: Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Laboratoriotutkimuksessa Quad Stream -suuttimella enintään 6 mm:n ientaskuissa
Yhdysvalloissa vuonna 2022 tehty 372 osallistujan tutkimus
Clean-tilassa
perusteena 1 puhdistus päivässä, kesto 1 min
in vitro -tutkimuksessa, todelliset tulokset voivat vaihdella.
verrattuna Classic Jet -kärkeen laboratorio-olosuhteissa, todelliset tulokset voivat vaihdella
Deep Clean -tilassa