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CP2149/02
USB-A-kaapeli joustavaan lataamiseen
Tällä USB-A-latauskaapelilla voit yhdistää latauskuljetuskotelon kannettavaan tietokoneeseen tai yhteensopivaan USB-verkkolaitteeseen.
Tätä tuotetta
Philips Sonicare
USB-A-latauskaapeli
14,49 €
F1 Standard nozzle
Hammasvälisuihkusuutin
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14,49 €
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Valkoinen
EU/UK
Johdon pituus: 95 cm
Cordless Power Flosser 3000
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.