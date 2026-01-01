Hakuehdot

      Philips Sonicare Series 6100 Ladattava sähköhammasharja

      HX7401/11

      Edistyksellistä puhdistusta aristaville ikenille ja hampaille

      10 kertaa enemmän plakkia* poistava tehokas puhdistus voi silti olla hellävarainen aroille hampaille ja ikenille. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikka puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat.

      Vastaavat tuotteet

      Edistyksellistä puhdistusta aristaville ikenille ja hampaille

      Poistaa hellävaraisesti jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

      • Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia*
      • Hellävarainen aroille hampaille ja ikenille
      • Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa
      • Paineanturivalo
      • 2 harjaustilaa, 3 tehoa
      Hellävarainen aroille hampaille

      Hellävarainen aroille hampaille

      Tehokaskin puhdistus voi olla hellävaraista aroille hampaille ja ikenille. S2 Sensitive -harjaspään pitkät, ohuet ja erittäin pehmeät harjakset tuntuvat aina miellyttäviltä. Harjaspään yli 3 000 tiiviisti sijoiteltua harjasta poistavat 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja*.

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa, jonka ansiosta voit puhdistaa koko suusi huolellisesti. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes puhdistettaessa vaikeapääsyisiä kohtia. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.

      Suojaa ikeniä paineanturin avulla

      Suojaa ikeniä paineanturin avulla

      Tämän Sonicare-sähköhammasharjan pohjassa on valorengas, joka ilmoittaa, jos painat hampaitasi liikaa harjatessasi niitä. Kun vähennät painetta valon syttyessä, autat suojaamaan ikeniäsi.

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Nauti tehokkaasta harjauksesta kuuden harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean- tai Sensitive-tila ja jokin kolmesta tehosta.

      Ohjattua harjausta

      Ohjattua harjausta

      Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

      21 päivää säännöllistä harjausta

      21 päivää säännöllistä harjausta

      Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

      Tekniset tiedot

      • Tehotasot

        Korkea
        Tehokkaampaa puhdistusta
        M
        Päivittäiseen puhdistukseen
        Matala
        Aristaville ikenille ja hampaille

      • Virta

        Jännite
        100–240 V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        21 päivää
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä 0,08 W

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Musta

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Latauksen ilmaisin
        Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
        Yhteensopiva kahva
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Ajastin
        BrushPacer ja SmartTimer

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 6100 ladattava sähköhammasharja
        Harjaspää
        1 S2 Sensitive
        Laturi
        1 USB-A-laturi

      • Puhdistusteho

        Plakin poisto
        Jopa 10 kertaa tehokkaampi*
        Nopeus
        62 000 harjausliikettä minuutissa

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        Hellävarainen
        Aristaville ikenille ja hampaille

      • Älykäs tunnistintekniikka

        Painepalaute
        • Valorengas palaa violettina
        • Värinä ja äänimerkki
        Muistutus vaihtamisesta
        BrushSync antaa muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      * Suositushinta

      • vaikeapääsyisistä paikoista verrattuna tavalliseen hammasharjaan 6 viikon jälkeen.

