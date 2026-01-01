Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Vianmääritys ja tuki

    Philips Sonicare Series 6100
    Ladattava sähköhammasharja

    HX7401/11

    Valittu väri

    Musta

    Näytä tuotteen tekniset tiedot
    HX7401/11 Philips Sonicare Series 6100 Ladattava sähköhammasharja UUTUUS
    Tällä sivulla
    extended warranty
    Rekisteröi tuotteesi

    Hanki laajennettu takuu

    Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
    Rekisteröidy nyt

    Oppaat

    Lisätarvikkeet

    * Suositushinta
    Takaisin muihin kysymyksiin
    Takaisin muihin kysymyksiin

    Takuu ja huolto

    Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

    Muita hyödyllisiä linkkejä

    Linkit, joista voi olla apua tuotteen käyttökokemuksen parantamisessa

    Suositellut tuotteet

    Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


    Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

    10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

    Ennakkopääsy alennusmyynteihin

    Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

    People that are happy to make use of their membership
    *
    Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
    Mitä tämä tarkoittaa?
    *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.