HX7403/07
Edistyksellistä puhdistusta aristaville ikenille ja hampaille
10 kertaa enemmän plakkia* poistava tehokas puhdistus voi silti olla hellävarainen aroille hampaille ja ikenille. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikka puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Ladattava sähköhammasharja
Tehokaskin puhdistus voi olla hellävaraista aroille hampaille ja ikenille. S2 Sensitive -harjaspään pitkät, ohuet ja erittäin pehmeät harjakset tuntuvat aina miellyttäviltä. Harjaspään yli 3 000 tiiviisti sijoiteltua harjasta poistavat 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja*.
Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa, jonka ansiosta voit puhdistaa koko suusi huolellisesti. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes puhdistettaessa vaikeapääsyisiä kohtia. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.
Tämän Sonicare-sähköhammasharjan pohjassa on valorengas, joka ilmoittaa, jos painat hampaitasi liikaa harjatessasi niitä. Kun vähennät painetta valon syttyessä, autat suojaamaan ikeniäsi.
Nauti tehokkaasta harjauksesta kuuden harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean- tai Sensitive-tila ja jokin kolmesta tehosta.
Kuljetuskotelon avulla laite on helppo ottaa mukaan. Tämä kätevä matkakumppani on riittävän vankka pitämään Sonicare-hammasharjasi turvassa ja riittävän kompakti laukkuun sujautettavaksi.
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
