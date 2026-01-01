Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa, jonka ansiosta voit puhdistaa koko suusi huolellisesti. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes puhdistettaessa vaikeapääsyisiä kohtia. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.