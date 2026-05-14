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  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
  • Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Hammasvälisuihku

HX3826/33

3.7
| (91) Arviot
Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta
Nauti edistyksellisestä hoidosta Philipsin Sonicare Cordless Power Flosser 3000:lla. Quad Stream -tekniikka lisää ikenien hyvinvointia 2 viikossa. Se syväpuhdistaa hammasvälit ja ienrajan alapuolelta ja poistaa jopa 99 % plakista, mutta on silti hellävarainen ikenille*
Näytä kaikki edut

Poistaa jopa 99 % plakista ienrajan alapuolelta*

Täysi käsittely myös ienrajan alapuolelta

  • Quad Stream -tekniikka

  • Poistaa hellävaraisesti jopa 99 % plakista ienrajan alapuolelta*

  • Poistaa plakkia jopa kaksi kertaa tehokkaammin kuin hammasväliharjat**

  • 2 tilaa ja 3 paineasetusta

  • 40 päivän akunkesto****

Quad Stream -tekniikka: hellävarainen mutta tehokas plakin poisto

Quad Stream -tekniikka: hellävarainen mutta tehokas plakin poisto

Quad Stream -tekniikan ainutlaatuinen X-kirjaimen muotoinen kärki kattaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla. Hellävaraisten mutta tehokkaiden vesisuihkujen kulma on määritetty siten, että vesi pääsee kohtiin, joihin pelkällä harjalla ei pääse, suoraan 6 mm ienrajan alapuolella oleviin ientaskuihin, joihin plakkia voi jäädä. Se poistaa jopa 99 % plakista helposti*.

Poistaa plakkia jopa kaksinkertaisesti tehokkaammin**

Poistaa plakkia jopa kaksinkertaisesti tehokkaammin**

Kliinisesti todistettu parempi ikenien hyvinvointi Quad Stream -tekniikalla. Sonicare Cordless Power Flosser 3000 poistaa plakkia jopa kaksinkertaisesti tehokkaammin kuin hammasväliharjat**. Parantaa ikenien hyvinvointia jo 2 viikossa**.

Täysi puhdistus 60 sekunnissa helposti täytettävästä 250 ml:n vesisäiliöstä***

Täysi puhdistus 60 sekunnissa helposti täytettävästä 250 ml:n vesisäiliöstä***

Helposti täytettävään, irrotettavaan 250 ml:n vesisäiliöön mahtuu riittävästi vettä 60 sekunniksi ja Deep Clean -tilassa jopa 90 sekunniksi. Puhdistusta ei siis tarvitse keskeyttää veden lisäämiseksi! Irrota säiliö ennen seuraavaa käyttökertaa kääntämällä ja täytä se yläpäästä tai sivulla olevasta täyttöportista. Jätä portti käytön jälkeen auki, jotta säiliö kuivuu kunnolla.

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Arviot

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3.7

5:stä

91

Arviot

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Edut

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Haitat

R.A.S

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

09/05/2026

España

España

Me encanta

Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!

Edut

Limpieza profunda

Haitat

No veo fallos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

Arvioitu tuote: Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Arvioitu tuote: Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Laboratoriotutkimuksessa Quad Stream -suuttimella enintään 6 mm:n ientaskuissa

  2. Yhdysvalloissa vuonna 2022 tehty 372 osallistujan tutkimus

  3. Clean-tilassa

  4. perusteena 1 puhdistus päivässä, kesto 1 min

  5. in vitro -tutkimuksessa, todelliset tulokset voivat vaihdella.

  6. verrattuna Classic Jet -kärkeen laboratorio-olosuhteissa, todelliset tulokset voivat vaihdella

  7. Deep Clean -tilassa