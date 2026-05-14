Täysi puhdistus 60 sekunnissa helposti täytettävästä 250 ml:n vesisäiliöstä***

Helposti täytettävään, irrotettavaan 250 ml:n vesisäiliöön mahtuu riittävästi vettä 60 sekunniksi ja Deep Clean -tilassa jopa 90 sekunniksi. Puhdistusta ei siis tarvitse keskeyttää veden lisäämiseksi! Irrota säiliö ennen seuraavaa käyttökertaa kääntämällä ja täytä se yläpäästä tai sivulla olevasta täyttöportista. Jätä portti käytön jälkeen auki, jotta säiliö kuivuu kunnolla.