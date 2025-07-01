TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Philips Sonicare ProResults Normaalit Sonic-harjaspäät

Tuotanto lopetettu

Tuki

Philips Sonicare ProResultsNormaalit Sonic-harjaspäät

HX6011/02

Philips Sonicare ProResults Normaalit Sonic-harjaspäät

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Usein kysytyt kysymykset

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Huolto ja vaihto

Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme