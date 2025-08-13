Rekommenderar starkt att byta till denna efter att man köpt själva borsten. Det märks en tydlig skillnad i hur den verkar när man använder den och det känns som att det har en bättre passform för tänderna. Den tar djupt mellan tänderna och tätt in mot tandköttet. Den slits heller inte ut lika lätt som det borstuvudet som följer med originalförpackningen.