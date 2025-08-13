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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
HX684B
HX6850/57
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX6160D
HX6907/01
HX642A
HX6481/50
1 kpl/pakkaus
Normaali koko
Napsautettava
Monipuoliseen puhdistukseen
Philips Sonicare -hammasharjassa on muotoiltu profiili, joka mukailee hampaiden muotoa ja puhdistaa hankalistakin paikoista.
Tämä harjaspää poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
4.5
5:stä
372
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
123Jos
13/08/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Gör jobbet!
Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.
Edut
Rengör bra, känns bra när man borstar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Sbra
24/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Suveräna tandborsthuvuden!
Har provat dessa några veckor nu och kan rekommendera dessa starkt! De är enkla att använda och borstar väldigt bra, de känns inte för sträva och känns skonsamma mot båda tänderna och tandköttet!
Edut
Bra rengöring
Haitat
Lite dyra
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Happyguyhappysmile
22/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Grymt tandborsthuvud
En klar favorit och detta blir den jag kommer att fortsätta köpa i framtiden. Medium soft passar verkligen mig och tänderna känns renare och fräschare efter varje rengöring! Grymt jobbat Philips ni har gjort det igen 😎
Edut
Allt
Haitat
Pris
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja