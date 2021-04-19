2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX6907/01
HX6160D
HX684B
HX6850/57
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX960V
HX9611/21
UV-puhdistustekniikka
Puhdistaa 2 harjaspäätä**
Puhdistaa ilman kemikaaleja
Lataa 1 hammasharjan***
Ympäröi harjaspäät puhdistavalla valolla: UV-puhdistuslaitteen valoheijastin jakaa puhdistavan valon tehokkaasti joka puolelle harjaspäätä.
Käynnistä UV-puhdistuslaite painamalla nappia kerran
Helppokäyttöinen ja turvallinen: UV-puhdistuslaite sammuu automaattisesti, kun 10 minuutin puhdistus on päättynyt.
4.6
5:stä
22
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Killer67
19/04/2021
Italia
Vahvistettu ostaja
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Osa myynninedistämistä
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Edut
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Osa myynninedistämistä
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. InterCare (i)-, DiamondClean (W2)-, Sensitive (S)-, ProResults (C1)- ja Premium Plaque Control (C3)-harjaspäille).
yhteensopiva kaikkien kiinninapsautettavien aikuisille tarkoitettujen harjaspäiden kanssa