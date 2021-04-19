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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

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  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
  • Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*

UV SanitizerUV-puhdistuslaite

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*
UV-puhdistustekniikka pitää Sonicare-harjaspäät puhtaina ja lisää mielenrauhaa. Se tappaa jopa 99 % bakteereista ja viruksista* ilman kemikaaleja.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

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Tappaa jopa 99 % bakteereista ja viruksista*

Auttaa tappamaan bakteereita harjaspäissä*

  • UV-puhdistustekniikka

  • Puhdistaa 2 harjaspäätä**

  • Puhdistaa ilman kemikaaleja

  • Lataa 1 hammasharjan***

Puhdistava valo ympäröi harjaspäitä

Puhdistava valo ympäröi harjaspäitä

Ympäröi harjaspäät puhdistavalla valolla: UV-puhdistuslaitteen valoheijastin jakaa puhdistavan valon tehokkaasti joka puolelle harjaspäätä.

Puhdista harjaspäät** nappia painamalla

Puhdista harjaspäät** nappia painamalla

Käynnistä UV-puhdistuslaite painamalla nappia kerran

Sammuu automaattisesti 10 minuutin puhdistuksen jälkeen

Sammuu automaattisesti 10 minuutin puhdistuksen jälkeen

Helppokäyttöinen ja turvallinen: UV-puhdistuslaite sammuu automaattisesti, kun 10 minuutin puhdistus on päättynyt.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

22

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Edut

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. InterCare (i)-, DiamondClean (W2)-, Sensitive (S)-, ProResults (C1)- ja Premium Plaque Control (C3)-harjaspäille).

  2. yhteensopiva kaikkien kiinninapsautettavien aikuisille tarkoitettujen harjaspäiden kanssa