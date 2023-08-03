Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia

G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.