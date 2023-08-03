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  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
  • Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Sonic-sähköhammasharja

HX6483/52

HX642A

4.7
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.
Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti, mutta poistaa silti plakkia jopa 10 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja
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hammashuollon ammattilaisten eniten käyttämä sähköhammasharjamerkki

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • 2 puhdistustilaa

  • BrushSync-ominaisuus

Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia

Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia

G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.

Hellävaraisempaa harjausta pienellä muistutuksella

Hellävaraisempaa harjausta pienellä muistutuksella

Potilas ei välttämättä itse huomaa harjaavansa liian voimakkaasti. Hammasharja kuitenkin seuraa harjauspainetta, ja sen runko alkaa väristä, jos potilas käyttää liikaa voimaa hampaita harjatessaan.

Clean- ja Gum Care -tila

Clean- ja Gum Care -tila

Olipa ongelmasi plakin poistaminen tai ikenien terveenä pitäminen, tämä hammasharja tarjoaa kaiken, mitä tarvitset: Clean-tila takaa erinomaisen pudistuksen, ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden lisäminuutin kevyempää puhdistusta, jotta voit hieroa ikeniäsi hellästi.

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Arviot

Tietoja tuotearvosteluista

4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
3
2
1

cooper2010

03/08/2023

Suisse

Vahvistettu ostaja

mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen

saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden

Edut

kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien

Haitat

bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Tschätterli

28/03/2022

Suisse

Vahvistettu ostaja

sehr gute Zahnreinigung

Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches

Edut

elektrische Reinigung

Haitat

Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Tine456

03/01/2022

Suisse

Vahvistettu ostaja

Sehr angenehm

Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…

Edut

Leise

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. verrattuna DiamondClean-hammasharjaan