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HX6483/52
HX642A
hammashuollon ammattilaisten eniten käyttämä sähköhammasharjamerkki
Sisäänrakennettu paineanturi
2 puhdistustilaa
BrushSync-ominaisuus
G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.
Potilas ei välttämättä itse huomaa harjaavansa liian voimakkaasti. Hammasharja kuitenkin seuraa harjauspainetta, ja sen runko alkaa väristä, jos potilas käyttää liikaa voimaa hampaita harjatessaan.
Olipa ongelmasi plakin poistaminen tai ikenien terveenä pitäminen, tämä hammasharja tarjoaa kaiken, mitä tarvitset: Clean-tila takaa erinomaisen pudistuksen, ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden lisäminuutin kevyempää puhdistusta, jotta voit hieroa ikeniäsi hellästi.
Tietoja tuotearvosteluista
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
cooper2010
03/08/2023
Suisse
Vahvistettu ostaja
mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen
saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden
Edut
kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien
Haitat
bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tschätterli
28/03/2022
Suisse
Vahvistettu ostaja
sehr gute Zahnreinigung
Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches
Edut
elektrische Reinigung
Haitat
Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tine456
03/01/2022
Suisse
Vahvistettu ostaja
Sehr angenehm
Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…
Edut
Leise
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
verrattuna DiamondClean-hammasharjaan