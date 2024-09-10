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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonic-sähköhammasharja
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HX6483/52
HX642A
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Käyttöopas
Kaikki (2)
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
W2 Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
ProResults gum healthNormaalit Sonic-harjaspäät
C2 Optimal Plaque Defence(aiemmin ProResults Plaque Control)
UV SanitizerUV-puhdistuslaite
ProResultsHarjaspääpakkaus, 6 kpl
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
S SensitiveNormaalit Sonic-harjaspäät
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Musta
i InterCareNormaalit Sonic-harjaspäät
W Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Musta
C3 Premium Plaque DefenceNormaalit Sonic-harjaspäät
G3 Premium Gum CareNormaalit Sonic-harjaspäät
W3 Premium WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei lataudu
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