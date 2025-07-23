2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX684B
HX6850/57
Jopa 7 x enemmän plakin poistoa
Jopa 100% valkoisemmat hampaat
Keskipehmeät harjakset
Yhteensopiva kaikkien Sonicare-kahvojen kanssa paitsi Philips One ja Kids
Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.
DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista harjaksista, jotka poistavat ruokien ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.
Saat aina parhaan puhdistustuloksen BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee optimaalisen puhdistustilan ja voimakkuustason tehokkaalle hampaiden valkaisulle. Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.
4.6
5:stä
380
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Jaacobsson
23/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Nytt borst huvud
Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker
Edut
Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Mellsten
21/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Strålande resultat varje gång!
Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.
Edut
Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
BPer
20/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Vit blir vitare
Mycket bra funktion, märkbar skillnad mot tidigare borstar.
Edut
Håller vad som lovas
Haitat
Har inte känt någon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -hammasharjoissa