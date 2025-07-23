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Philips Sonicare W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen

HX6064/10

4.6
| (380) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
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W2 Optimal White -harjaspää soveltuu tehokkaan puhdistuksen lisäksi pintavärjäymien poistoon. Saat säteilevän hymyn ja valkoisemmat hampaat. Harjaspää sopii myös valkaisun ylläpitoon ammattilaisen tekemien valkaisukäsittelyjen välillä.
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  • Jopa 7 x enemmän plakin poistoa

  • Jopa 100% valkoisemmat hampaat

  • Keskipehmeät harjakset

  • Yhteensopiva kaikkien Sonicare-kahvojen kanssa paitsi Philips One ja Kids

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista harjaksista, jotka poistavat ruokien ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.

Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**

Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**

Saat aina parhaan puhdistustuloksen BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee optimaalisen puhdistustilan ja voimakkuustason tehokkaalle hampaiden valkaisulle. Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

380

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

23/07/2025

Sverige

Sverige

Nytt borst huvud

Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker

Edut

Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

21/07/2025

Sverige

Sverige

Strålande resultat varje gång!

Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.

Edut

Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

20/07/2025

Sverige

Sverige

Vit blir vitare

Mycket bra funktion, märkbar skillnad mot tidigare borstar.

Edut

Håller vad som lovas

Haitat

Har inte känt någon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -hammasharjoissa