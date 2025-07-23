Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**

Saat aina parhaan puhdistustuloksen BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee optimaalisen puhdistustilan ja voimakkuustason tehokkaalle hampaiden valkaisulle. Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.