Edistyksellinen puhdistus, valkoisemmat hampaat**
Näkyvät tulokset kätesi ulottuvilla: jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat** ja 7 kertaa tehokkaampi plakinpoisto*. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikka puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
W-harjaspään keskellä oleva värjäytymienpuhdistin auttaa saavuttamaan valkoisemmat hampaat. Timantin muotoiset harjakset on suunniteltu lisäämään kosketuspintaa hampaisiin ja poistamaan värjäytymät tehokkaammin – tuloksena on jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa.* Harjaspään tiiviisti sijoitellut harjakset poistavat myös 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.
Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa. Kaikkien aikojen luotettavin ja tasaisin harjaustehomme takaa täydelliset tulokset joka harjauskerralla. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes vaikeapääsyisiä kohtia puhdistettaessa. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.
Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Värinä ilmoittaa, että on aika hellittää otetta. Ikenesi kiittävät sinua!
Nauti tehokkaasta harjauksesta kahden harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean- tai White-tila.
Kuljetuskotelon avulla laite on helppo ottaa mukaan. Tämä kätevä matkakumppani on riittävän vankka pitämään Sonicare-hammasharjasi turvassa ja riittävän kompakti laukkuun sujautettavaksi.
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
