Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat**

W-harjaspään keskellä oleva värjäytymienpuhdistin auttaa saavuttamaan valkoisemmat hampaat. Timantin muotoiset harjakset on suunniteltu lisäämään kosketuspintaa hampaisiin ja poistamaan värjäytymät tehokkaammin – tuloksena on jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa.* Harjaspään tiiviisti sijoitellut harjakset poistavat myös 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.