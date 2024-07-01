Hakuehdot

    Edistyksellinen puhdistus, valkoisemmat hampaat**

      Philips Sonicare Series 5500 Ladattava sähköhammasharja

      HX7119/01

      Edistyksellinen puhdistus, valkoisemmat hampaat**

      Näkyvät tulokset kätesi ulottuvilla: jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat** ja 7 kertaa tehokkaampi plakinpoisto*. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikka puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat.

      Series 5500
      Series 5500

      Ladattava sähköhammasharja

      Edistyksellinen puhdistus, valkoisemmat hampaat**

      Poistaa hellävaraisesti jopa 7 kertaa enemmän plakkia*

      • Poistaa 7 kertaa enemmän plakkia*
      • Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat**
      • Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa
      • Paineanturi
      • 2 harjaustilaa, 1 teho
      Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat**

      Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat**

      W-harjaspään keskellä oleva värjäytymienpuhdistin auttaa saavuttamaan valkoisemmat hampaat. Timantin muotoiset harjakset on suunniteltu lisäämään kosketuspintaa hampaisiin ja poistamaan värjäytymät tehokkaammin – tuloksena on jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa.* Harjaspään tiiviisti sijoitellut harjakset poistavat myös 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa. Kaikkien aikojen luotettavin ja tasaisin harjaustehomme takaa täydelliset tulokset joka harjauskerralla. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes vaikeapääsyisiä kohtia puhdistettaessa. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.

      Lisäsuojaa ikenille

      Lisäsuojaa ikenille

      Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Värinä ilmoittaa, että on aika hellittää otetta. Ikenesi kiittävät sinua!

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Nauti tehokkaasta harjauksesta kahden harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean- tai White-tila.

      Huolehdi suunterveydestäsi kaikkialla

      Huolehdi suunterveydestäsi kaikkialla

      Kuljetuskotelon avulla laite on helppo ottaa mukaan. Tämä kätevä matkakumppani on riittävän vankka pitämään Sonicare-hammasharjasi turvassa ja riittävän kompakti laukkuun sujautettavaksi.

      Ohjattua harjausta

      Ohjattua harjausta

      Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

      21 päivää säännöllistä harjausta

      21 päivää säännöllistä harjausta

      Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

      Tekniset tiedot

      • Tehotasot

        Korkea
        Tehokkaampaa puhdistusta

      • Virta

        Jännite
        100–240 V

      • Tekniset tiedot

        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        21 päivää
        Paristo
        ladattava
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen ja laivastonsininen

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Yhteensopiva kahva
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Latauksen ilmaisin
        Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
        Ajastin
        BrushPacer ja SmartTimer

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        2 5500 ladattavaa sähköhammasharjaa
        Kuljetuskotelo
        2
        Harjaspää
        2 W Optimal White -harjaspäätä
        Laturi
        1

      • Puhdistusteho

        Plakin poisto
        Jopa 7 kertaa tehokkaampi*
        Valkaisu
        Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat**
        Nopeus
        62 000 harjausliikettä minuutissa

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        Valkoinen
        Poistaa pintavärjäytymiä

      • Älykäs tunnistintekniikka

        Painepalaute
        Värinä ja äänimerkki
        Muistutus vaihtamisesta
        Harjaspään vaihtomuistutus ilmoittaa, kun harjaspää on aika vaihtaa

      • verrattuna tavalliseen hammasharjaan.
      • * White-tilassa käytettäessä markkinoiden johtavaa valkaisevaa hammastahnaa 1 viikon jälkeen

