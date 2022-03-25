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07
d
Päivät
21
h
Tunnit
45
m
Minuutit
46
s
Sekunnit
Sonicare-hammasharjojen lataaminen
Tämä latausteline on yhteensopiva useimpien Philips Sonicare -sähköhammasharjojen ja AirFloss-laitteiden kanssa.
HX6322/12
HX6352/11
HX684B
HX6850/57
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX3410AG
HX3411/01
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
Valkoinen
Euroopan maat
Johdon pituus: 95 cm
2-nastainen
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.