Pakkauksen muu sisältö
- Sonicare for Kids -runko
- Sonicare for Kids -harjaspää
- Vakiolaturi
- Kimaltelevat tarrat
HX6322/12
Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
Opeta lapset harjaamaan hampaat innostavalla tavalla. Philips Sonicare For Kids on Bluetooth-yhteydellä varustettu hammasharja, joka yhdessä hauskan sovelluksen kanssa saa lapset pesemään hampaansa huolellisemmin. Lapset oppivat hauskasti oikean harjaustekniikan, josta on hyötyä koko elämän ajan.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Sonic-sähköhammasharja
Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!
Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta
Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka
Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.
Virta
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Huolto
Yhteensopivuus
Helppokäyttöinen
Pakkauksen sisältö
Puhdistusteho
Tilat
Ohjelmistotuki
