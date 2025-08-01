Hakuehdot

    Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

      Philips Sonicare For Kids Sonic-sähköhammasharja

      HX6322/12

      Yleisarvio / 5
      Arviot

      Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

      Opeta lapset harjaamaan hampaat innostavalla tavalla. Philips Sonicare For Kids on Bluetooth-yhteydellä varustettu hammasharja, joka yhdessä hauskan sovelluksen kanssa saa lapset pesemään hampaansa huolellisemmin. Lapset oppivat hauskasti oikean harjaustekniikan, josta on hyötyä koko elämän ajan.

      Innostava alku terveellisille elämäntavoille

      • Kiinteä Bluetooth®-yhteys
      • Opastava sovellus
      • 2 harjaspäätä
      • 2 harjaustilaa
      98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

      Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!

      Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

      Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka

      Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Jännite
        110–220 V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Violetti

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Yhteensopivuus

        Android-yhteensopivuus
        • Android-puhelimet
        • Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet
        iOS-yhteensopivuus
        • iPhone 4S tai uudempi
        • iPad (3. sukupolvi tai uudempi)
        • jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

      • Helppokäyttöinen

        Kahva
        • Helposti käsiteltävä kumikahva
        • Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Harjaspääjärjestelmä
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Latauksen ilmaisin
        Merkkivalo näyttää akun tilan

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 Sonicare for Kids -harjarunko, varustettu Bluetooth-yhteydellä
        Harjaspäät
        • 1 Sonicare For Kids, normaali koko
        • 1 Sonicare for Kids, pieni koko
        Tarrat
        • 8 koristetarraa
        • 2 lisätarraa
        Laturi
        1

      • Puhdistusteho

        Suorituskyky
        75 % tehokkaampi*
        Terveysedut
        Suun hyvinvointiin
        Nopeus
        Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa
        Ajastin
        KidTimer ja Quadpacer

      • Tilat

        Tehoasetukset
        2

      • Ohjelmistotuki

        Ohjelmistopäivitykset
        Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Sonicare for Kids -runko
      • Sonicare for Kids -harjaspää
      • Vakiolaturi
      • Kimaltelevat tarrat

      • tutkimukseen osallistuneista vanhemmista, verrattuna pelkkään hammasharjan käyttöön
      • *verrattuna tavalliseen hammasharjaan
      • **perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.
      • ***tutkimus yhdysvaltalaisten hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-vuotiaita lapsia

