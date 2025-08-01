Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.