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HX6322/04
HX6340
Saatavilla
Kiinteä Bluetooth®-yhteys
Opastava sovellus
2 harjaspäätä
2 harjaustilaa
Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka
Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!
Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.
4.3
5:stä
571
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Seikatsu33
30/09/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bästa eltandborste för barn
Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.
Edut
Läs allt jag skrev i recensionen
Haitat
Bara fördelar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Greywolff
30/07/2023
Sverige
Kanontandborste men dåliga klistermärken
Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.
Edut
Mycket bra rengöring
Haitat
Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Nacka
11/04/2020
Sverige
Bra tandborste och bra app
Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.
Edut
Bra tandborsthuvud
Haitat
Appen kan ha vissa problem ibland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
tutkimukseen osallistuneista vanhemmista, verrattuna pelkkään hammasharjan käyttöön
verrattuna tavalliseen hammasharjaan
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.
tutkimus yhdysvaltalaisten hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-vuotiaita lapsia