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  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
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  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
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  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
  • Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

Philips Sonicare For KidsSonic-sähköhammasharja

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Aqua
Aqua
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Vihreä
Vihreä
Violetti
Violetti
Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta
Yksi tärkeimmistä asioista, joita voit lapsellesi antaa, ovat terveelliseen elämään kuuluvat rutiinit. Hammaslääkärit suosittelevat niin aikuisille kuin lapsillekin hampaiden harjaamista vähintään kahden minuutin ajan kaksi kertaa päivässä. Kaikki kuitenkin tietävät, että on vaikeaa saada lapsi harjaamaan hampaansa kunnolla. Lisäksi lapsi, jonka hampaat reikiintyvät jo varhain, kärsii suun ongelmista aikuisenakin. Sonicare for Kids -sähköhammasharja ja Sonicare for Kids -sovelluksen Sparkly-hahmo tekevät hampaiden harjaamisesta seikkailun.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Innostava alku terveellisille elämäntavoille

Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

  • Kiinteä Bluetooth®-yhteys

  • Opastava sovellus

  • 2 harjaspäätä

  • 2 harjaustilaa

Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka

98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!

Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.

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Arviot

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4.3

5:stä

571

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

30/09/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bästa eltandborste för barn

Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.

Edut

Läs allt jag skrev i recensionen

Haitat

Bara fördelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

30/07/2023

Sverige

Sverige

Kanontandborste men dåliga klistermärken

Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.

Edut

Mycket bra rengöring

Haitat

Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

11/04/2020

Sverige

Sverige

Bra tandborste och bra app

Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.

Edut

Bra tandborsthuvud

Haitat

Appen kan ha vissa problem ibland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. tutkimukseen osallistuneista vanhemmista, verrattuna pelkkään hammasharjan käyttöön

  2. verrattuna tavalliseen hammasharjaan

  3. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.

  4. tutkimus yhdysvaltalaisten hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-vuotiaita lapsia